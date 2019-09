Das Arbeitstreffen zum Brexit zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson mit dem scheidenden EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat am Montag zunächst keine neue Ergebnisse erbracht. Juncker sagte nach den Gesprächen in Luxemburg, es sei an Großbritannien, umsetzbare und mit dem bereits fertigen Austrittsabkommen vereinbare Vorschläge zu unterbreiten. Solche Ideen seien ihm aber nicht vorgestellt worden. Vor allem geht es um alternativen Vorschläge für die umstrittene Auffanglösung für Nordirland. Juncker hatte schon am Wochenende kritisiert, dass neue Ideen bislang fehlten. Dennoch betonte er die weitere Verhandlungsbereitschaft der EU. Man werde rund um die Uhr verfügbar bleiben, sagte Juncker.

Vor dem Treffen hatten sich der EU-Kommissionschef noch zuversichtlich gezeigt, eine Lösung für die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen zu finden. An den Gespräche nahmen auch der EU-Brexit-Verhandlungsführer Michel Barnier und der britische Brexit-Minister Stephen Barclay teil.



Auch Johnson gab sich optimistisch, was die Chancen für einen neuen Deal mit der Europäischen Union angeht. "Ich glaube leidenschaftlich, dass wir das schaffen können", sagte der britische Premier kurz vor seinem Treffen. Dennoch hatte er in einem Beitrag für die Zeitung Daily Telegraph noch einmal seine Absicht betont, sein Land in knapp sechs Wochen notfalls ohne Abkommen aus der EU zu führen. Zugleich ließ er eine Hintertür offen: Wenn es Fortschritte in den kommenden Tagen gebe, wolle er am EU-Gipfel am 17. Oktober teilnehmen "und eine Vereinbarung abschließend aushandeln".

Die finnische Europaministerin Tytti Tuppurainen sagte in Brüssel, die Mitgliedstaaten seien weiter grundsätzlich zu Verhandlungen bereit. Aber auch sie betonte, dass ein "richtiger Vorschlag", der die umstrittene Auffanglösung für Nordirland ersetzen könnte, die Voraussetzung dafür sei. Finnland hat derzeit den EU-Vorsitz inne.



Sorgen vor No-Deal-Brexit

Dagegen erklärte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg, wenn Johnson in Luxemburg nicht "mit etwas Neuem im Gespräch" komme, dann gebe es "auf unserer Seite keinen Bedarf mehr" für Verhandlungen. "Dann wird es einen 'Hard Brexit' geben", also einen Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen.



Im Falle eines No-Deal-Brexit werden dramatische Auswirkungen erwartet. Diese reichen von Staus an den britischen Häfen wegen wieder eingeführter Zollkontrollen bis zu Lebensmittel- und Medikamenten-Engpässen in Großbritannien.



Johnson will bis zum EU-Gipfel Änderungen am fertigen EU-Austrittsabkommen durchsetzen, was die EU bislang ablehnt. Sollte keine Einigung gelingen, droht der britische Premier mit einem ungeregelten Brexit am 31. Oktober – entgegen dem ausdrücklichen Willen des britischen Parlaments. Ein jüngst verabschiedetes Gesetz verpflichtet den Premierminister, eine weitere Verschiebung zu beantragen, sollte nicht rechtzeitig ein Abkommen ratifiziert sein. Johnson will sich dem nicht beugen.