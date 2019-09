Im Londoner Unterhaus wird am Dienstag womöglich Geschichte geschrieben. Als Boris Johnson am Montagabend vor 10 Downing Street sprach, brüllten die Demonstranten: "Stop the Coup!" – "Schluss mit dem Staatsstreich!" Und genau das soll passieren. Die Opposition will die radikale Brexit-Politk des Premierministers stoppen, ihn daran hindern, dass Großbritannien die EU am 31. Oktober einfach ohne Austrittsvertrag verlassen muss. Dafür muss eine Gruppe rebellischer Tory-Abgeordneter mit nahezu der kompletten Opposition im Unterhaus eng zusammenarbeiten. Sollten sie Erfolg haben, wird der britische Premierminister im Gegenzug am Mittwoch versuchen, eine Neuwahl für den 14. Oktober zu erwirken.



Wer sind die Tory-Rebellen? Es handelt sich um knapp 20 Abgeordnete, darunter viele ehemalige Regierungsmitglieder – Philip Hammond und Kenneth Clarke waren Finanzminister, David Gauke Justizminister und Dominic Grieve Generalstaatsanwalt. Sie sprechen sich strikt gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen aus.



Trotz ihres Kalibers hat Boris Johnson gedroht, sie aus der Partei zu werfen, sollten sie gegen die Regierung stimmen. Während Theresa May noch versuchte, die Konservative Partei als Einheit zu retten, geht Johnson rücksichtsloser vor. Dem Rechtsruck werden die liberal-konservativen Kräfte im Zweifel geopfert. Der harte Kern der Abtrünnigen will aber nicht klein beigeben: Der konservative Abgeordnete Rory Stewart hat in einem langen Video erklärt, warum er gegen einen No Deal ist. Hammond sagte mit einem Seitenhieb auf den Chefberater von Johnson, Dominic Cummings, er werde sich nach 45 Jahren Dienst für die Partei nicht von jemandem rauswerfen lassen, der nicht einmal Parteimitglied sei. "Ich werde nicht zulassen, dass Neuankömmlinge die Partei von einer großen, breiten Volkspartei in eine kleine, engstirnige Fraktion umfunktionieren", sagte Hammond. Andere Abgeordnete werden zwar gegen die Regierung stimmen, aber bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten. So verlieren die Konservativen immer mehr Abgeordnete der politischen Mitte.



Es könnte zum Präzedenzfall werden

Die Labour-Partei steht zum überwiegenden Teil auf der Seite der Abtrünnigen. Gegen die Regierung werden heute auch die Liberalen stimmen, die mit 14 Abgeordneten für einen Verbleib in der EU eintreten. Die schottischen Abgeordneten, die Unabhängigen, die Independent Group for Change, die Parlamentarier aus Wales und die Grünen stimmen mit ihren 60 Abgeordneten ebenfalls gegen die Regierung.



Um ihr Ziel zu erreichen, haben die konservativen Rebellen den Parlamentsvorsitzenden John Bercow gebeten, eine Dringlichkeitsdebatte zu gestatten, nach der sie darüber abstimmen, ob sie am Mittwoch die Geschäftsordnung des Parlaments bestimmen dürfen. Und Bercow, der mit seinem "OOOrdeeerr"-Gebrüll das Unterhaus relativ gut im Griff hat, spielt mit – sehr zum Ärger der Hardliner unter den Tories, die ihn am liebsten absetzen würden. Bercow selbst hat die von Johnson geplante Aussetzung des Parlaments als "verfassungsmäßigen Skandal" bezeichnet und damit schon früh klargemacht, auf welcher Seite er steht. "Die Idee, dass das Parlament daran gehindert werden könnte, seine zentrale Aufgabe auszuüben, nämlich den Brexit zu debattieren, ist unvorstellbar", sagte Bercow.

Normalerweise obliegt die Tagesordnung des Unterhauses allein der Regierungspartei – in Persona Jacob Rees-Mogg, dem Leader of the House. Haben die Rebellen Erfolg, werden sie den Tag nutzen, um einen vom Labour-Abgeordneten Hilary Benn eingereichten Gesetzesvorschlag durch das Unterhaus zu boxen. Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass sich Boris Johnson bis zum 19. Oktober mit der EU auf einen Vertrag einigen kann. Schafft er das nicht, muss er die EU um eine Fristverlängerung bis zum 31. Januar 2020 bitten. Sollte die EU eine andere Fristverlängerung vorschlagen, muss Johnson sie akzeptieren, es sei denn, das Parlament würde die Frist ablehnen. Das Gesetz ist vier Seiten lang, um haargenau zu beschreiben, wie Johnson vorzugehen hat, damit er sich nicht herauswinden kann. Es ist verfassungsrechtlich ein Präzedenzfall, da die Legislative in diesem Fall der Exekutive minutiös vorgibt, wie die Regierung ihre Geschäfte zu führen hat. Das ist nicht unumstritten.