Die britische Regierung will 16,6 Milliarden Pfund (über 18 Milliarden Euro) bereitstellen, um im Fall eines ungeregelten EU-Austritts das Ausbleiben von Zahlungen der Europäischen Union auszugleichen. Das kündigte Finanzminister Sajid Jaiv in einem Gespräch mit der Daily Mail an. Unternehmen, Hochschulen und Wohltätigkeitsorganisationen sollen dann bereits im kommenden Jahr 4,3 Milliarden Pfund erhalten. Weitere Details nannte er nicht.

Javid räumte in dem Interview ein, dass es bei einem Austritt ohne Abkommen zu "einigen Störungen" kommen könne. Ein No-Deal-Brexit am 31. Oktober sei aber dennoch weniger schlimm, als gar nicht aus der EU auszutreten. Die Gesellschaft könnte sonst "für immer zerrissen" sein. Der Brexit, für den die Briten 2016 gestimmt hatten, werde das Land wieder einigen.



Verhandlungen mit der EU stagnieren

Premierminister Boris Johnson strebt einen EU-Austritt zum 31. Oktober an, notfalls auch ohne Abkommen, obwohl das Parlament ihm das mit einem Gesetz untersagt hat. Wie er dieses Gesetz umgehen will, ist unklar. Das Verhältnis zwischen Premierminister und Parlament ist nach einer von ihm durchgesetzten Zwangspause des Unterhauses, die der Supreme Court später als rechtswidrig verurteilte, erschüttert.



Doch auch die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU stocken. Ein Treffen des EU-Unterhändlers Michel Barnier mit dem britischen Brexitminister Stephan Barclay am Freitag brachte keine erkennbaren Fortschritte. Die EU-Kommission teilte nach dem Treffen mit, man bleibe offen für machbare und rechtlich umsetzbare Vorschläge zur Regelung der Grenze zwischen Irland und Nordirland, dem strittigsten Punkt in den Verhandlungen.

Johnson setzt auf Einigung in letzter Minute

Solche Vorschläge hat die britische Seite offensichtlich noch nicht eingebracht. "Es braucht politischen Willen auf beiden Seiten, und wir nähern uns der Stunde der Wahrheit", sagte Barclay nach dem Treffen mit Barnier. Großbritannien wolle einen Deal und mit gutem Willen auf beiden Seiten sei das möglich. Die bisherige Grenzklausel, der sogenannte Backstop, durch den die irisch-nordirische Grenze eine geschlossene EU-Außengrenze wird, müsse aber weg.



Diplomaten der EU verlangen spätestens Mitte oder Ende nächster Woche konkrete Vorschläge für einen Deal, dem die EU zustimmen könnte. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, jeder Tag zähle. Johnson hingegen setzt auf eine Einigung in letzter Minute bei dem EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober.