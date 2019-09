Die Brexit-Gespräche zwischen Großbritannien und der EU stehen nach Auffassung der irischen Regierung nicht an einem Wendepunkt. Die Stimmung habe sich zwar verbessert, sagte Außenminister Simon Coveney im Radioprogramm der BBC. Dafür sei sicherlich der kürzliche Besuch von Premierminister Boris Johnson in Dublin verantwortlich. "Aber wir müssen mit den Bürgern ehrlich umgehen und ihnen klarmachen, dass wir nicht kurz vor einem Durchbruch stehen."

Derweil zeigte sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker offen für Alternativen zu der von der britischen Regierung abgelehnten Notfalllösung für Irland, dem sogenannten Backstop. Hierzu hatte Großbritannien erste Ideen nach Brüssel geschickt, die sowohl eine feste Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britisch kontrollierten Nordirland als auch eine Ausweitung der EU-Zollunion vermeiden sollen. Letzteres will Johnson unbedingt vermeiden.

"Schriftstücke" reichen nicht aus

Diesen und andere Punkte werden die Verhandlungsführer der EU und Großbritanniens, Michel Barnier und Stephen Barclay, im Tagesverlauf in Brüssel besprechen. Zudem ist nach Angaben aus EU-Kreisen in der kommenden Woche in New York ein erneutes Treffen von Johnson und Juncker geplant. Nach Meinung von Irlands Außenminister reichen die "Schriftstücke" aus London bislang auch nicht aus, um das bisherige Austrittsabkommen anzupassen und so einen Brexit ohne Deal zu verhindern. "Wir warten immer noch auf ernsthafte Vorschläge der britischen Regierung", sagte Coveney der BBC.

Die finnische EU-Ratspräsidentschaft will diese Vorschläge bis Ende September vorliegen haben. Anderenfalls könne man sie nicht mehr für Verhandlungen berücksichtigen. Ein Sprecher des britischen Premierministers konterte: Man werde "förmliche schriftliche Lösungen" vorschlagen, wenn diese fertig seien – nicht aufgrund "einer künstlichen Frist".

Supreme-Court-Entscheidung Anfang kommender Woche

Unterdessen ist der Streit um die Zwangspause für das britische Parlament juristisch noch nicht entschieden. "Die zu entscheidende Frage ist nicht einfach", sagte die Präsidentin des Supreme Court, Brenda Hale, zum Abschluss der am Dienstag begonnenen Anhörung. "Wir wissen, dass der Fall so schnell wie möglich gelöst werden muss", sagte Hale. "Wir hoffen, in der Lage zu sein, unsere Entscheidung Anfang kommender Woche verkünden zu können."

Konkret geht es vor dem obersten Gerichtshof um zwei Klagen: eine von der Anti-Brexit-Aktivistin Gina Miller und eine von 78 Parlamentariern. In beiden Fällen geht es darum, ob Johnson rechtmäßig handelte, als er Königin Elizabeth II. die Parlamentsvertagung empfahl. Kritiker halten dem konservativen Regierungschef vor, das Parlament ausgerechnet zu den entscheidenden Brexit-Zeiten aushebeln zu wollen und so die Demokratie zu untergraben. Johnsons Anwälte dagegen blieben auch vor Gericht bei der Darstellung, dass es sich um einen Routinevorgang handele und die Regierung durch die Zwangspause nur Zeit haben wollte, das neue Regierungsprogramm vorzubereiten.