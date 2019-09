Der große Brexit-Streit blieb am Ende aus – Labour drückt sich um eine klare Haltung zum Brexit. Im Vorfeld des Parteitags in Brighton war die Rede von der harten Auseinandersetzung zwischen den Remain-Befürwortern und jenen Parteigängern, die Parteichef Jeremy Corbyns neutralere Haltung zum Brexit teilen. Das Resultat der entscheidenden Abstimmung am Montagabend fiel dann überraschend eindeutig aus: Die Delegierten sprachen sich mit großer Mehrheit für Corbyns Strategie aus. Demnach verpflichtet sich Labour im Fall eines Wahlsiegs dazu, ein zweites Referendum abzuhalten. Dabei soll sowohl eine Leave-Option als auch ein Abbruch des Brexit zur Auswahl stehen. Ob sich die Partei in dieser Abstimmung für einen neuen Brexit-Deal oder für den Verbleib in der EU stark macht, will sie jedoch erst später entscheiden.



Das Votum ist ein klarer Sieg für Corbyn, der seit Jahren versucht, einen Ausweg aus dem Brexit-Dilemma seiner Partei zu suchen. In der zunehmenden Polarisierung der Debatte will er einen Kompromiss finden, der einerseits das Votum von 2016 respektiert, aber andererseits den Willen der Parteibasis zum Ausdruck bringt. Die rund 500.000 Labour-Mitglieder sind in überwältigender Zahl für den Verbleib in der EU. Dass die Partei in den Wahlen von 2017 so überraschend gut abgeschnitten hat, ist unter anderem den jungen Aktivisten und Corbyn-Anhängern zu verdanken, die seit 2015 zur Partei gestoßen sind.

Corbyns Mittelweg

Dieser pro-europäische Enthusiasmus der Parteimitglieder steht in scharfem Gegensatz zur EU-feindlichen Stimmung in Orten, an denen viele Menschen Labour wählen. Zwar ist eine Mehrheit der Labour-Wähler gegen den Brexit, aber viele Abgeordnete in nördlichen Wahlkreisen fürchten, dass eine Anti-Brexit-Position ihnen in einer vorgezogenen Neuwahl das Mandat kosten wird. Corbyns Mittelweg soll beide Seiten zufriedenstellen – seine Strategie läuft darauf hinaus, sich sowohl von den harten EU-Gegnern in der Tory- und der Brexit-Partei abzugrenzen, als auch von den zunehmend kompromisslosen EU-Anhängern von der Liberaldemokratischen Partei, die sich kürzlich darauf festgelegt haben, im Fall eines – zugegebenermaßen unwahrscheinlichen – Wahlsiegs den Brexit gleich ganz abzublasen.

Das Votum des Parteitags wird Corbyn stärken. In den vergangenen Wochen und Monaten ist die Parteiführung immer mehr unter Druck gekommen, Labour zu einer Remain-Partei zu machen. Nicht nur viele Vertreter der Labour-Fraktion wünschen sich einen solchen Richtungswechsel, sondern auch linke Basisbewegungen wie Another Europe is Possible, die die EU von innen reformieren will. In den vergangenen zwei Jahren hat sie Corbyn bereits einige Zugeständnisse abgerungen; lange Zeit hatte er sich beispielsweise der Forderung nach einem zweiten Referendum widersetzt. Sukzessive näherte sich die Partei einer pro-europäischeren Position an – aber Labour unter allen Umständen zu einer EU-freundlichen Position zu verpflichten, dazu ist der Vorsitzende nach wie vor nicht bereit.

Labour sehnt sich nach Debatten jenseits des Brexit

Dass ein großer Teil der Delegierten trotz ihrer Vorbehalte für Corbyns Linie gestimmt hat zeigt, dass sie ihren Parteichef wichtiger nehmen als ihre individuelle Präferenz in der Brexit-Politik. Auch bringt die Abstimmung den Wunsch zum Ausdruck, die ewige EU-Debatten und den internen Zwist endlich hinter sich zu lassen, damit sich die Mitglieder auf den Kampf gegen die Tories konzentrieren können: Die Basis sehnt sich danach, ein Programm zu diskutieren, mit dem Labour in den Wahlkampf ziehen wird. Jenseits der EU-Debatte war der Parteitag voll von Diskussionen über Reformen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik – und zuweilen kam richtiger Enthusiasmus auf.

Die Rede von Schattenfinanzminister John McDonnell beispielsweise gehörte zum Radikalsten, was man in den vergangenen Jahrzehnten von einem britischen Politiker gehört hat: Die 4-Tages-Woche, ein kostenloser Nationaler Pflegedienst für Betagte, Unternehmensanteile für Angestellte, ein höherer Mindestlohn, eine Stärkung der Gewerkschaftsrechte – all das und mehr will Labour erreichen. Zuvor hatten sich die Delegierten bereits für die Abschaffung von Privatschulen ausgesprochen, und am Dienstag wird darüber abgestimmt, ob sich die Partei zur CO2-Neutralität bis 2030 verpflichten soll.



Der Wahlkampf wird bald kommen. Corbyn hofft, dass die neutrale Brexit-Position der Partei den nötigen Raum geben wird, die Debatte vom EU-Austritt – das ist das Terrain von Boris Johnson und Nigel Farage – auf das innenpolitische Programm zu lenken. Entscheidend wird sein, ob sich die Labour-Aktivistinnen und -Aktivisten, darunter auch die Pro-Europäer, mit Begeisterung in den Wahlkampf stürzen – ohne sie werden die Tories nicht zu schlagen sein. Mit ein bisschen Fantasie zeigt der Brexit-Beschluss ja einen Weg vor, wie das Land am Ende doch noch in der EU bleiben könnte.