Die Gegner eines ungeregelten Brexits im britischen Parlament wollen die Frist für einen EU-Austritt notfalls um drei weitere Monate verlängern. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den der Labour-Politiker Hilary Benn auf Twitter veröffentlichte. Greifen soll die Maßnahme demnach, wenn es bis zum 19. Oktober nicht gelingen sollte, ein Brexit-Abkommen im Parlament zu verabschieden.

Premierminister Boris Johnson plant, das Königreich am 31. Oktober ohne Abkommen aus der EU zu führen, sollte sich Brüssel bis dahin nicht auf seine Forderungen nach Änderungen am Austrittsabkommen einlassen. Bislang lehnt die EU das ab, solange die britische Regierung keine umsetzbaren Vorschläge dafür liefert.



Johnson rief die Abgeordneten dazu auf, gegen den Gesetzentwurf der Opposition zu stimmen. Er werde die EU "unter keinen Umständen" um einen Aufschub bitten, sagte der Regierungschef. Er hoffe immer noch auf ein Abkommen mit Brüssel. Doch dafür müsse die Regierungsfraktion an einem Strang ziehen.

Johnson hatte zuvor sein Kabinett zu einer außerplanmäßigen Sitzung einberufen. In britischen Medien wurde darüber spekuliert, dass er mit einer vorgezogenen Neuwahl drohen würde. In seiner Stellungnahme lehnte der Premier das aber ab. "Ich will keine Wahl und Sie wollen keine Wahl", sagte Johnson.

Der Handlungsdruck für die No-Deal-Gegner ist groß, weil Johnson dem Parlament eine mehrwöchige Zwangspause verordnet hat, die bereits in der nächsten Woche beginnt. Die Abgeordneten sollen dann erst wieder am 14. Oktober zurückkehren. Sie haben nur bis Sonntag Zeit, um ihr Gesetzesvorhaben durchs Parlament zu bringen und einen möglichen Brexit ohne Abkommen auszuschließen.