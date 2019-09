In einer erneuten Kraftprobe wird im britischen Unterhaus über den Brexit-Kurs entschieden. Die Opposition will der Regierung die Kontrolle über die Parlamentsgeschäfte entreißen, um ein Gesetz gegen einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Oktober einbringen zu können. Premierminister Boris Johnson will dagegen eine erneute Verschiebung des Brexits auf jeden Fall verhindern. Einige Abgeordnete seiner eigenen konservativen Regierungspartei wollen den Antrag auf Übernahme der Tagesordnung aber unterstützen. Das Ergebnis der Abstimmung ist deshalb völlig offen.

Johnson hat die Abstimmung zur Vertrauensfrage erklärt. Sollte die Regierung verlieren, will er eine Neuwahl beantragen. Die Wahl könnte schon am 14. Oktober stattfinden.

Johnson braucht für die Ausrufung einer Neuwahl zwei Drittel der Stimmen im Unterhaus. Seine bislang knappe Mehrheit von einer Stimme verlor er am Dienstag während der Debatte, weil der Abgeordnete Phillip Lee die Fraktion verließ. Die größte Oppositionspartei, Labour, ist zwar nach Angaben ihres Chefs Jeremy Corbyn bereit für eine Wahl. Sie könnte aber aus taktischen Gründen dagegen stimmen. Sie will vor allem verhindern, dass eine Wahl nach dem EU-Austrittsdatum stattfindet und Großbritanniens EU-Mitgliedschaft am 31. Oktober endet, während das Parlament geschlossen und das Land im Wahlkampf ist.

Johnson droht, sein Land am 31. Oktober ohne Abkommen aus der EU zu führen, sollte sich Brüssel bis dahin nicht auf seine Forderungen nach Änderungen am Austrittsabkommen einlassen. Bislang lehnt die EU das ab, solange London keine umsetzbaren Vorschläge dafür liefert.

Die Opposition und die Rebellen verlangen in dem Gesetzentwurf, dass die Regierung eine Verlängerung der Mitgliedschaft beantragt, wenn es nicht rechtzeitig eine Einigung mit der EU gibt. Allerdings wäre damit die weitere Verschiebung des Brexits ohnehin nicht garantiert. Die 27 EU-Staaten müssten dem Antrag einstimmig zustimmen. Bereits im April hatte sich Frankreich anfänglich gegen die damalige Fristverlängerung gestellt.