Die Opposition im britischen Unterhaus hat angekündigt, dass sie auch am Montag gegen einen etwaigen Antrag auf Neuwahl am 15. Oktober stimmen würde. Eine solche solle es erst geben, wenn sichergestellt sei, dass es keinen No-Deal-Brexit gebe, teilte die Labour-Partei am Freitag mit. Auch die schottische SNP lehnte den Termin ab.



Premierminister Boris Johnson hatte am Mittwochabend einen Antrag auf Neuwahl eingebracht und war gescheitert. Für eine Neuwahl wird eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Unterhaus benötigt. Es wird spekuliert, dass Johnson es am Montag erneut versuchen könnte.

Vor dem ersten Antrag hatte das Unterhaus einem Gesetz zugestimmt, das die Regierung verpflichtet, eine Verschiebung des Brexit zu beantragen, wenn es zu keiner Einigung mit Brüssel kommt. Eigentlich wollte Johnson Großbritannien in jedem Fall am 31. Oktober aus der EU führen. Das Gesetz soll das britische Oberhaus am Freitag passieren und kommende Woche in Kraft treten.

Spätere Neuwahl möglich

Die Opposition beriet am Freitag unter Führung von Labour-Chef Jeremy Corbyn in einer Telefonkonferenz ihr weiteres Vorgehen. Die Beratung sei positiv verlaufen, teilte die Labour-Partei mit. Aus Parteikreisen hieß es, Johnsons Antrag werde auch am Montag abgeschmettert. "Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht in die Lage kommen, dass die Wahl der Regierung als Ablenkungsmanöver dient, um uns mit einem hinterlistigen Trick ohne Vertrag aus der EU zu werfen", sagte die außenpolitische Sprecherin von Labour, Emily Thornberry, der BBC. Der richtige Zeitpunkt für eine Neuwahl werde diskutiert, nicht nur innerhalb ihrer Partei, sondern auch mit anderen Parteien.

Wie die Labour-Abgeordneten wollen auch ihre Kollegen von der Schottischen Nationalpartei (SNP) den Antrag der Regierung auf eine Wahl am 15. Oktober nicht unterstützen. "Wir werden diese Wahl abhalten, wenn die Zeit dafür reif ist", sagte SNP-Chef Ian Blackford der BBC nach einem Treffen seiner Partei. Darauf werde man nicht lange warten müssen, fügte er hinzu.

Wenn sich die Opposition weiter querstellt, hat Johnson noch andere Optionen, um eine Neuwahl herbeizuführen: Er könnte etwa ein Misstrauensvotum gegen seine eigene Regierung ansetzen oder das Gesetz zur Ansetzung von Neuwahlen ändern. Dafür wäre im Parlament nur eine einfache Mehrheit erforderlich.