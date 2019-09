Nicht viel. Die Initiative liegt jetzt ausschließlich bei der Regierung und Premierminister Boris Johnson. Der hat bereits angekündigt, dass er weiter mit der EU über ein aus seiner Sicht besseres Abkommen verhandeln will. Sollte sich Johnson mit der EU entgegen aller Erwartungen doch auf einen abgeänderten Vertrag einigen, müsste dieser nach Ende der Zwangspause durch das Parlament bestätigt werden, damit es noch zu einem geregelten Austritt aus der EU kommen kann.

Die Parlamentarier sind zwar in den Wochen ihrer Suspendierung zur Untätigkeit gezwungen, es zeichnet sich jedoch ab, dass sie das nicht einfach hinnehmen wollen. In einem öffentlichen Brief haben bereits 50 Abgeordnete diverser Fraktionen von Tories und Labour über Liberale bis Schottische Nationalisten angekündigt, eine Art alternatives Parlament abzuhalten.

Man könne sich zum Beispiel im Church House von Westminister treffen, einem historischen Veranstaltungsgebäude. "Ein alternatives Parlament könnte die Regierung weiterhin in die Verantwortung nehmen und diesen überaus schädlichen Brexit bekämpfen", schreiben die Parlamentarier. Inwiefern diese Treffen aber über einen symbolischen Charakter hinausgehen können, ist vollkommen offen.