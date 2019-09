Nach dem House of Commons, dem Unterhaus im britischen Parlament, wird voraussichtlich auch das Oberhaus den Gesetzesentwurf, der einen No-Deal-Brexit ausschließen soll, billigen. Damit kann das Gesetz mit dem Namen European Union (Withdrawal) (No.6) Bill am Montag erneut dem Unterhaus vorgelegt werden. Dann können die Abgeordneten etwaige Änderungen vorzunehmen, bevor das Gesetz gültig wird.

Vor der Abstimmung im Oberhaus war befürchtet worden, dass die Regierung versuchen könnte, die Entscheidung im House of Lords hinauszuzögern. Denn: Johnson schickt das Parlament in der kommenden Woche in eine mehrwöchige Zwangspause. Und für gewöhnlich kann es auch Monate dauern, bis ein Gesetz in den Kammern beschlossen ist. Doch nach einer nächtlichen Sitzung einigten sich die Mitglieder des Oberhauses am frühen Donnerstagmorgen, den Entwurf passieren zu lassen.



Das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit könnte nun jedoch innerhalb weniger Tage in Kraft treten. Es sieht vor, dass die Frist für den EU-Austritt um weitere drei Monate bis zum 31. Januar 2020 verlängert wird, falls nicht bis zum 19. Oktober ein Austrittsvertrag vorliegt, dem das Parlament zustimmt. Einem britischen Antrag auf Verschiebung des Brexits müssen die verbleibenden EU-Mitgliedsstaaten noch zustimmen.

Für Neuwahlen fehlten Johnson 136 Stimmen

Die Regelung soll es unmöglich machen, dass Großbritannien unter der Regierung von Premierminister Boris Johnson die Europäische Union am 31. Oktober ohne ein Austrittsabkommen verlässt. Am Mittwochabend hatten die Abgeordneten im Unterhaus das Gesetz mit 327 zu 299 Stimmen in dritter Lesung beschlossen. Auch dem Ansinnen Johnsons, Neuwahlen für den 15. Oktober anzusetzen, widersetzten sich die Parlamentarier: Der Premierminister verfehlte die nötige Zweidrittelmehrheit um 136 Stimmen.



Johnson hatte zu seinem Amtsantritt als britischer Regierungschef angekündigt, Großbritannien am 31. Oktober aus der EU zu führen – "ohne Wenn und Aber". 2016 hatte eine Mehrheit der britischen Bevölkerung in einem Referendum für einen Brexit gestimmt.