Mit der Rückkehr des Unterhauses aus der Sommerpause haben in London 18 Abgeordnete die erwartete Dringlichkeitsdebatte über den Austritt Großbritanniens aus der EU beantragt. Sie wollen am Mittwoch mit einem Gesetzgebungsverfahren beginnen, um einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Oktober, den sogenannten No Deal, zu verhindern. Die Regierung von Premierminister Boris Johnson will den Austritt auf keinen Fall verschieben und hat mit Neuwahl gedroht, sollten sich die Abgeordneten im Parlament durchsetzen.



Über den Antrag soll an diesem Dienstagabend abgestimmt werden, aller Voraussicht nach nicht vor 22.30 Uhr. Dazu muss Parlamentspräsident John Bercow die Debatte erst zulassen, was als wahrscheinlich gilt. Das Ergebnis der folgenden Abstimmung ist völlig offen. Der Oppositionsführer und Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn rief die Abgeordneten zur Zusammenarbeit auf, um einen Brexit ohne Abkommen zu verhindern. "Diese Woche könnte unsere letzte Chance sein", sagte Corbyn.



Die Regierung hat im Parlament nur eine Stimme Mehrheit. Und in der konservativen Regierungspartei gibt es zahlreiche Rebellen, die gegen die Regierung und für ein solches Gesetz stimmen wollen. Acht von ihnen haben den Antrag für die Debatte unterzeichnet, darunter prominente Gegner eines No Deals wie der frühere Schatzkanzler Philip Hammond sowie Dominic Grieve und David Gauke. Andererseits kann die Regierung auch mit Stimmen aus der Opposition rechnen. Unter anderem sind in der Labour-Partei Abgeordnete, die einen Austritt ohne Abkommen in Kauf nehmen würden.

Eine Frage der Zukunft der Konservativen Partei?

Wenn der Premierminister und Chef der regierenden Konservativen etwas "fundamental Falsches" mache, könne er das "nicht länger unterstützen", sagte der konservative Abgeordnete Grieve der BBC. Er äußerte sich pessimistisch zur Zukunft der Regierungspartei: "Ich kann nicht erkennen, wie die Konservative Partei in ihrer jetzigen Form überleben soll, wenn wir weiter so miteinander umspringen."



Der frühere Finanzminister Hammond zeigte sich überzeugt, dass es für einen EU-Austritt ohne Abkommen im Parlament keine Unterstützung geben werde. Johnson hatte wiederholt gesagt, er wolle zum 31. Oktober den Brexit "ohne Wenn und Aber" durchsetzen.

Die Abgeordneten schlagen für das Gesetzgebungsverfahren ein Prozedere vor, das Debatten einschränkt und ein Inkrafttreten schon nächste Woche möglich machen soll. Der Zeitdruck ist so groß, weil Johnson dem Parlament ab kommender Woche eine gut vierwöchige Zwangspause auferlegt hat.

Abstimmung zu Vertrauensfrage gemacht

Premierminister Johnson hat die Abstimmung zu einer Vertrauensfrage erklärt. Er droht den Rebellen mit einem Ausschluss aus der Fraktion. Außerdem will er im Fall einer Niederlage einen Antrag auf eine baldige Neuwahl stellen. Es kursiert bereits der 14. Oktober als möglicher Termin, also zwei Wochen vor dem geplanten Austritt aus der EU. Johnson sagte, er werde bei der EU "auf keinen Fall" eine erneute Verschiebung des Brexits beantragen.