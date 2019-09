Johnson hat für diesen Fall angekündigt, über Neuwahlen abstimmen zu lassen – dazu weiter unten mehr. Unterdessen steht für den Gesetzentwurf der nächste Schritt an: Da das britische Parlament aus zwei Kammern besteht, ist nach dem House of Commons das House of Lords an der Reihe. Dort könnten die Unterstützerinnen und Unterstützer von Boris Johnson auf Zeit spielen und versuchen, die Debatte in die Länge zu ziehen. So ließe sich eventuell verhindern, dass das Gesetz verabschiedet wird, bevor die vom Premierminister durchgesetzte Parlamentspause beginnt.



Ein Mittel hierzu könnte der vor allem aus den USA bekannte Filibuster sein, bei dem einzelne Politiker durch extrem lange Redebeiträge versuchen, ein Gesetzgebungsverfahren oder einen anderen politischen Prozess zu verschleppen. Die Labour-Lords warnten am Mittwochmorgen vor einem Auftritt von "Phil. E. Buster" im Oberhaus und betonten, der Vorrang des gewählten Unterhauses sei ein wichtiges Prinzip der britischen Verfassung: "Das House of Lords blockiert keine Gesetze, auf die sich die Abgeordneten (des Unterhauses) geeinigt haben."