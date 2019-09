Die Opposition feierte ein historisches Urteil und einen Sieg für die Demokratie: Nach der Entscheidung des obersten Gerichts, die Zwangspause des britischen Parlaments aufzuheben, sind die Abgeordneten an diesem Mittwoch erstmals zurück im Parlament. Boris Johnsons Versuch, das Unterhaus auszuschalten, ist gescheitert.



Wie es mit dem Brexit weitergeht, ist jedoch nach wie vor völlig unklar. Der Premierminister hält an seinem Kurs fest, will den Brexit am 31. Oktober durchziehen und forderte erneut eine vorgezogene Neuwahl. Möglich ist, dass die Regierung schon bald erneut darüber abstimmen lässt. Johnson war bereits zweimal mit einem Antrag gescheitert.



Die Opposition könnte zudem versuchen, den Premier mit einem Misstrauensvotum zu stürzen. In einem Interview mit der BBC wies Labour-Chef Jeremy jedoch darauf hin, dass erst ein ungeregelter Brexit ausgeschlossen werden müsse.



Das Unterhaus hatte kurz vor Ende der Zwangspause ein Gesetz verabschiedet, das einen sogenannten No Deal verhindern soll. Es zwingt Johnson, bei der EU eine Fristverlängerung zu beantragen, falls die Regierung bis zum 19. Oktober keine Einigung über ein Abkommen erzielt hat.



Johnson schließt allerdings einen Aufschub aus und hat immer wieder bekräftigt, noch einen Deal erreichen zu können. Er kündigte zwar an, sich an das Gesetz halten zu wollen, ist aber auch zu einem Austritt ohne Vertrag bereit. Die Opposition lehnt daher eine vorgezogene Neuwahl ab. Zudem ist fraglich, ob Corbyn zum jetzigen Zeitpunkt die nötigen Stimmen für ein Misstrauensvotum gegen Johnson zusammenbekommen würde.



