Bei Luftangriffen des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses wurde am Sonntag ein Gefängnis der Huthi-Rebellen im Jemen getroffen. Dabei sollen laut ersten Meldungen mindestens 52 Menschen getötet worden sein. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes befürchtet mehr als hundert Tote. Der Angriff sei auf ein Universitätsgebäude in der Stadt Dhamar verübt worden, das die Huthis als Gefängnis benutzen.

Das Militärbündnis kämpft seit 2015 an der Seite der international anerkannten Regierung des Jemen gegen die Huthi-Rebellen. Zehntausende Menschen sind in dem Krieg ums Leben gekommen.

Das Gesundheitsministerium der Huthis teilte mit, mindestens 60 Menschen seien durch die Luftangriffe getötet und 60 weitere verletzt worden. Der Huthi-Sprecher Mohammed Abdul-Salam veröffentlichte über den Messengerdienst Telegram Fotos mit Leichen unter den Trümmern. In dem Gefängnis seien Kämpfer der Regierung eingesperrt gewesen, sagte der Rebellenvertreter Abdel-Kader al-Murtassa. "Das angegriffene Gefängnis beherbergte mehr als 170 Kriegsgefangene, wovon die meisten Teil einer örtlichen Austauschvereinbarung werden sollten", sagte er laut dem von Huthis betriebenen Sender Al-Massirah.

Bewohner der 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Sanaa gelegenen Stadt sagten hingegen, Familienangehörige, die wegen Kritik an den Huthis festgenommen worden seien, seien in dem Gefängnis eingesperrt gewesen.

Das saudisch geführte Bündnis gab an, es habe eine militärische Einrichtung der Huthis in Dhamar zerstört, in der Drohnen und Raketen gelagert worden seien. Dies sei "im Einklang mit internationalem humanitärem Recht" geschehen. "Alle Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen, um Zivilisten zu schützen", teilte das Bündnis mit.

Zuletzt hatten sich Risse in dem Bündnis gezeigt: Die Vereinigten Arabischen Emirate, formal ein Mitglied der Koalition, unterstützten Separatisten, die im Süden des Jemen Gebiete unter ihre Kontrolle brachten und Regierungstruppen bekämpften. Am Donnerstag hatten Kampfflugzeuge der Emirate jemenitische Regierungstruppen angriffen. Mindestens 30 Soldaten wurden dabei getötet. Die Soldaten waren auf dem Weg nach Aden gewesen, wo Regierungstruppen gegen Separatisten kämpften. Nach Darstellung der Emirate galten die Luftangriffe "Terroristen" und waren eine Reaktion auf Angriffe auf das Militärbündnis.