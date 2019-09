Donald Trump hätte kaum selbstbewusster wirken können, als er am frühen Mittwochmittag im New Yorker Intercontinental Hotel zum Pressegespräch lud. Neben dem US-Präsidenten saß ausgerechnet Wolodymyr Selenskyj, sein ukrainischer Amtskollege. Es ist ein merkwürdiger Zufall, dass die beiden am selben Tag ein Treffen abhielten, an dem das Weiße Haus das Transkript eines Telefongesprächs der beiden Staatsmänner veröffentlicht hat, von dem die Demokraten hoffen, dass es als wichtige Säule in einem Amtsenthebungsverfahren dienen könnte. Trump soll Selenskyj in dem Gespräch Ende Juli mutmaßlich dazu genötigt haben, Ermittlungen gegen den Sohn seines politischen Kontrahenten Joe Biden anzustrengen. Hunter Biden hatte ab 2014 für ein ukrainisches Gasunternehmen gearbeitet, dass unter Korruptionsverdacht steht. "Ich habe keinerlei Druck ausgeübt" ruft Trump den Journalisten selbstsicher entgegen, als diese ihn nach dem Telefonat fragen. Auch Selenskyj bestätigt das.



Tatsächlich dürfte der Mitschnitt des Telefongesprächs vor allem die Demokraten enttäuschen. Seitdem die Öffentlichkeit vergangene Woche von den Anschuldigungen erfuhr, die durch einen anonymen Whistleblower erhoben wurden, haben Trumps Gegner im Parlament nach den enttäuschenden Ergebnis des Mueller-Reports neue Hoffnung geschöpft, sich des verhassten US-Präsidenten per Impeachment entledigen zu können. Denn sollte Trump tatsächlich sein Amt missbraucht haben um ein fremdes Staatsoberhaupt dazu zu nötigen, gegen seine politischen Gegner zu ermitteln – dann wäre das ein schwerwiegendes Vergehen. Dass Trump dennoch am Mittwoch strahlen konnte, hat mehrere Gründe.



Maximal ein mittlerer Skandal

Zunächst ist der Mitschnitt keineswegs ein so klares Dokument für Trumps Fehlverhalten, wie er im ersten Moment erscheint. Der US-Präsident hat in dem nun veröffentlichten Gespräch nicht – wie US-Medien vergangene Woche gemutmaßt hatten – die Auszahlung von Militärhilfen an die Ukraine mit seiner Forderung nach Ermittlungen gegen Joe und Hunter Biden verknüpft. Genau genommen stellte Trump überhaupt keine konkreten Forderungen, sondern erwähnte in dem Anruf nur in seiner bekannt diffusen Rhetorik zusammenhanglos Gerüchte, die er über Biden und seinen Sohn gehört habe und die Selenskyj sich einmal anschauen solle. "Was immer Sie mit dem Generalstaatsanwalt (US-Justizminister William Barr) machen könnten, wäre gut", sagte Trump.



Das sieht natürlich trotzdem verdächtig aus. Den Namen eines politischen Mitbewerbers in einem diplomatischen Gespräch zu erwähnen und dann noch implizit darum zu bitten, dessen vermeintlichen Fehlverhalten Aufmerksamkeit zu schenken – das taugt zumindest zu einem mittleren Skandal. In den meisten US-Medien war man sich am Mittwoch jedenfalls einig, dass das Transkript sehr wohl dokumentiere, dass Trump Druck auf Selenskyj ausgeübt habe. Am ehesten könnte den 73-jährigen Immobilienmilliardär dabei in Bredouille bringen, dass er Selenskyj zu einem Gespräch sowohl mit seinen persönlichen Anwalt Rudy Giuliani als auch mit Justizminister Barr aufforderte. Damit hat Trump ziemlich deutlich seine Amtsgeschäfte mit privaten Interessen verbunden.

Dennoch gab sich Trump in seiner zweiten Pressekonferenz des Tages am Nachmittag genau so entspannt, wie wenige Stunden zuvor. Die Anschuldigungen seien "ein Witz" sagte der US-Präsident – und fragte ironisch hinterher: "Ein Impeachment dafür?"