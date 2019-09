Das von den US-Demokraten angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump ist eines der Hauptthemen der Kommentare in der internationalen Presse. Die Politikanalysten sind sich einig: Der offenbare Versuch des US-Präsidenten, die Ukraine zu Ermittlungen gegen einen seiner politischen Widersacher zu drängen, ist in seiner Bedeutung kaum zu übertreffen. Für dieNew York Times ist die Amtsenthebung nicht unbedingt das beste Mittel, wie eine Autorin kommentiert. Die Demokraten sollten sich "jedoch darüber im Klaren sein, dass sie selbst Abhilfe schaffen könnten, wenn der Präsident seine Macht missbraucht. Die Verfassung fußt darauf, dass die Amerikaner in der Wahlurne über Präsident Trump urteilen. Die Demokraten sollten dem amerikanischen Volk vertrauen, wie es auch die Autoren der Verfassung taten".

Das "Editorial Board" – ein Gremium, in dem Redakteure und der Herausgeber sitzen und deren Texte die Haltung dieser Gruppe widerspiegeln und daher ohne Autorennennung veröffentlicht werden – der New York Times schreibt: "Nach Monaten, sogar Jahren, in denen Trump sich so verhielt, als ob er niemandem Rechenschaft schuldig sei, wirken viele Abgeordnete geradezu erleichtert, dass es nun zum Showdown kommt. Nun müssten Politiker beider Parteien Vorsicht walten lassen. Selten stand so viel auf dem Spiel."

Der britische Guardian sieht als "allgemeine Wahrheit, dass die amerikanische Demokratie an einer Schwelle angekommen ist, da die Verteidigung ihrer Prinzipien wichtiger ist als kurzfristige politische Winkelzüge. Trump hat klargestellt, dass diese Grundsätze ihm nichts bedeuten, und das kann Folgen haben. Verantwortliche Kongressmitglieder müssen handeln. Wenn nicht jetzt, da die Integrität der amerikanischen Demokratie von einer Exekutive bedroht wird, die sich als nicht gesetzlich gebunden betrachtet, wann dann?"



"Der Skandal um das Telefongespräch zwischen den Präsidenten Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj weitet sich rasant aus", schreibt die Rossijskaja Gasetaaus Moskau, räumt einer Amtsenthebung aber geringe Chancen ein und kritisiert die Demokraten. "Der Chef des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, schloss nicht aus, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten (...). Doch es lohnt sich nicht, diese Aussagen zu ernst zu nehmen. Im dritten Jahr (der Präsidentschaft) haben die Demokraten, darunter auch Schiff, immer wieder ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ins Spiel gebracht. Aber solange die Republikaner hinter Trump stehen, besteht keine ernsthafte Gefahr für ihn, des Amtes enthoben zu werden. Trotzdem scheuen die Demokraten im beginnenden Wahlkampf keine schmutzigen Tricks. Immerhin ist ihre Heuchelei offensichtlich."

Unser Autor beleuchtet in einem Kommentar die Vergangenheit Trumps: "Nach allem, was ihm sonst noch vorgeworfen wird, kommt hinzu: Er ist ein Wiederholungstäter, der sich augenscheinlich für unangreifbar hält", schreibt unser Autor. "Der Ukraine-Skandal ist kein isolierter Vorfall, schon gar kein Ausrutscher. Im Kontext seiner Amtszeit wird sichtbar: Trumps autoritäre Übergriffe haben System. Und er scheint bereit zu allem, was seinem Machterhalt dient."