US-Präsident Donald Trump hat seine Rede vor der UN-Vollversammlung für ein Bekenntnis zu seiner America-First-Politik genutzt. "Die Zukunft gehört Patrioten", sagte er. Damit begann Trump während der Generaldebatte in New York seine Rede. Mit dem Appell an alle Länder, selbst auf Patriotismus zu setzen, endete er auch. Wahre Größe sei nur dann möglich, wenn stolze unabhängige Menschen ihre eigene Tradition, Kultur und Interessen stark machten.

Weise Regierungschefs stellten das Wohlergehen ihres eigenen Landes und ihrer eigenen Bevölkerung an erste Stelle. Die Zukunft gehöre nicht den Globalisten, sondern jenen, die ihre eigenen Bürger schützten und ihre Nachbarn respektierten, sagte Trump.

Trump lobte die Entwicklung der USA während seiner Amtszeit, nannte unter anderem die wirtschaftliche Entwicklung, die Arbeitslosenzahlen und den Ausbau des Militärs. Die USA seien die militärisch mächtigste Nation auf der Welt, sagte Trump. Er sagte auch: Er hoffe, dass diese militärische Stärke nicht zum Einsatz kommen müsse.



Amerika sucht den Frieden

Er betonte immer wieder, dass Amerika den Frieden suche. "Amerika ist bereit, Freundschaft zu schließen mit allen, die aufrichtig Frieden und Respekt anstreben", sagte Trump. "Viele von Amerikas engsten Freunden heute waren einst unsere größten Feinde." Die Vereinigten Staaten hätten nie an "dauerhafte Feinde" geglaubt. "Wir wollen Partner, keine Gegner", sagte Trump. Während jeder in der Lage sei, Krieg zu führen, seien es nur die "Mutigsten, die Frieden wählen können".

Warnungen an den Iran

Den Iran bezeichnete Trump als wichtigsten staatlichen Sponsor für Terrorismus und als zentralen Verantwortlichen für die Kriege in Syrien und im Jemen. Zudem drohte er Iran mit härteren Sanktionen. Solange der Iran sein bedrohliches Verhalten fortsetze, würden die Sanktionen nicht aufgehoben, sondern verschärft, sagte er. Trotz Trumps Warnungen gab es Spekulationen, dass Trump am Rande der UN-Generaldebatte zu einem bilateralen Treffen mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani zusammenkommen könnte.

Austeilen gegen China

Der Führung in Peking warf Trump einmal mehr vor, sich mit staatlicher Subventionierung, der Abschottung des eigenen Marktes und dem Diebstahl von Technologie einen unfairen Vorteil im Welthandel zu verschaffen. Die USA würden nun Gerechtigkeit herstellen.



Nationale Grenzen schützen

Großen Raum nahm in seiner Rede die Bedeutung von nationalen Grenzen ein und die Gefahr, die von Schmugglern und Menschenhändlern ausginge. Dafür lobte er ausdrücklich die Bemühungen Mexikos, die illegale Grenzübertritte in die USA einzudämmen. Mit Mexiko hatte die US-Regierung Anfang Juni ein Migrationsabkommen geschlossen, um die Migration von dort zu verringern. Damit wandte Mexiko die von Trump angedrohten Strafzölle vorerst ab. Trump sagte: "Mexiko zollt uns großen Respekt – und im Gegenzug respektiere ich sie". Er dankte dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador für die Entsendung Tausender Soldaten an die Grenzen seines Landes.

Auch die USA hätten beispiellose Schritte unternommen, um illegale Grenzübertritte zu verhindern, sagte Trump. "Wir werden unsere Gesetze umsetzen und unsere Grenzen schützen", sagte er. Trump rief auch andere Staaten dazu auf, mehr gegen Schmuggel, Menschenhandel und illegale Migration zu tun.

Handelsabkommen mit Großbritannien

Mit Blick auf den bevorstehenden Austritt aus der Europäischen Union hat US-Präsident Donald Trump Großbritannien erneut den Abschluss eines Handelsabkommens versprochen. Es werde ein "wunderbares" Handelsabkommen sein, sagte Trump. Trump wollte sich später am Dienstag mit dem britischen Premierminister Boris Johnson treffen.

Soziale Netzwerke

Der US-Präsident hat auch den Einfluss sozialer Netzwerke kritisiert. Diese hätten inzwischen eine "immense Macht" über das, was die Menschen sehen könnten und was sie sagen dürften, kritisierte er am Dienstag vor der UN-Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Es sei eine unsichtbare Macht, die immer mehr Einfluss auf das Leben der Menschen gewinne. Die US-Regierung werde es nicht erlauben, dass diese Netzwerke "die Stimmen des Volkes zum Schweigen bringen" würden, versprach Trump.

Der Präsident nannte kein soziales Netzwerk beim Namen. Er hat in der Vergangenheit jedoch öfter vor allem Facebook und auch Twitter kritisiert, wann immer diese Inhalte seiner Unterstützer sperrten oder Inhalte, die von seinen Unterstützern geschätzt würden. Der Präsident gehört selbst zu den prominentesten Twitter-Nutzern.