Nach einem Bericht der New York Times hat ein Geheimdienstmitarbeiter wegen einer ganzen Reihe von Handlungen beim Generalinspekteur Beschwerde eingelegt. Diese Handlungen gingen, anders als bislang bekannt ist, über ein "Versprechen" am Telefon an einen ausländischen Regierungs- oder Staatschef hinaus.



Die Zeitung beruft sich auf ein privates Briefing, das der Generalinspekteur Michael Atkinson gegeben hat. Er habe sich jedoch nicht geäußert, ob der US-Präsident in der Beschwerde überhaupt vorkommt.



Zuvor war bekannt geworden, dass der US-Präsident in einem Telefongespräch einem nicht näher bezeichneten ausländischen Staats- oder Regierungsoberhaupt ein Versprechen gegeben hat. Ein Geheimdienstarbeiter hörte dieses Gespräch mit und meldete den Inhalt an Atkinson, der die interne Geheimdienstaufsicht leitet. Dieser stufte laut Medienberichten die Information als "dringliche Angelegenheit" ein – das macht die Unterrichtung der zuständigen Kongressausschüsse erforderlich.



Auch der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Adam Schiff von den oppositionellen Demokraten, bezeichnete die Beschwerde als "glaubwürdig und dringlich". Zu ihrem Inhalt äußerte er sich allerdings nicht. Die Beschwerde stammt laut Washington Post vom 12. August. In den Wochen davor telefonierte Trump etwa mit Russlands Staatschef Wladimir Putin, auch erhielt er zwei Briefe des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un.



Trump wies den Zeitungsbericht der Washington Post als "Fake-News" und "Drangsalierung des Präsidenten" zurück. Natürlich wisse er, dass bei seinen Telefonaten mit ausländischen Politikern zahlreiche Mitarbeiter von verschiedenen US-Behörden mithören könnten, twitterte Trump. Zudem fragte er, ob "irgendjemand dumm genug ist zu glauben, dass ich etwas Unangemessenes zu einem ausländischen Staatenlenker sagen würde", während andere Leute zuhörten.