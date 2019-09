Donald Trump am Apparat, am anderen Ende der Leitung ein ausländischer Staatschef – da erfährt die Öffentlichkeit in der Regel nicht im Detail, was besprochen wird. Das gilt genauso für Angela Merkel, Emmanuel Macron oder, sagen wir mal: Wladimir Putin. Wenn zum Beispiel Regierungssprecher über solche Gespräche informieren, dann eher grob über die Themen, vielleicht den Anlass, man sei sich einig, dass man im Dialog bleiben wolle und wie wichtig diese oder jene Frage sei, so etwas in der Art. Es ist ja auch gut, wenn Präsidenten oder Kanzlerinnen vertraulich miteinander kommunizieren können. Dass hinterher jede Seite selbst entscheidet, was sie davon weitergibt, geschenkt – muss dann auch jeder selbst wissen, ob er Merkels oder Putins Version glaubt. Sind aber zwei miteinander verbunden, die oft Anlass für Misstrauen geben, wird es schwierig. Womit wir wieder bei Donald Trump wären und einem großen Unbekannten.

Es gab also ein Telefongespräch, das der US-Präsident mit einem ausländischen Staatschef geführt hat – und das nun Politik und Geheimdienstkreise in Washington aufwühlt. Denn jemand hat mitbekommen, was Trump zu sagen hatte. Viel ist noch nicht bekannt, doch die Washington Post berichtet aus informierten Kreisen dies: Trump soll seinem Gegenüber etwas versprochen haben, das alarmierend genug war, um einen Whistleblower aktiv werden zu lassen. Über den wird in Washington schon seit Längerem gerätselt, weil er den offiziellen Weg ging und sich vor einem Monat mit einer Beschwerde über "ernstes Fehlverhalten" an den Generalinspekteur der Geheimdienste, Michael Atkinson, wandte, also an die interne Aufsicht – die Details aber nicht bei den Abgeordneten im Kongress ankamen, wie es rechtmäßig vorgesehen ist.

Das übliche Verfahren sieht eigentlich so aus: Wenn ein interner Whistleblower den Generalinspekteur über einen aus seiner Sicht heiklen Vorgang informiert, muss dieser entscheiden, wie seriös und bedeutend die Information ist. Kommt er zu dem Schluss, die Angelegenheit sei glaubwürdig und von "dringendem Interesse", wie in diesem Fall geschehen, werden die zuständigen Ausschüsse informiert – das aber blockiert derzeit noch der übergeordnete Direktor der Geheimdienste, Joseph Maguire, der nach dem Rücktritt von Dan Coats kommissarisch im Amt ist. Klar, das ist Stoff für allerlei Spekulationen.



Der Kongress bleibt erst einmal außen vor

Für den demokratischen Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, ist die Sache klar: Die Abgeordneten müssen wissen, worum es geht, und zwar ganz genau. Also nutzt er alle Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, hat Atkinson wie Maguire zur Befragung zitiert und fordert alle zugehörigen Unterlagen und Kommunikationen an. Das Wenige, das die Ausschussmitglieder ohne Einsicht in die Beschwerde bislang in Erfahrung bringen konnten, habe sie erschüttert, berichten US-Medien. Aber ihre Chancen, wirklich alles zu erfahren, stehen erst einmal schlecht. Atkinson hat an diesem Donnerstag hinter verschlossenen Türen den Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus informiert – beziehungsweise nicht informiert: Er lehnte ab, weitere Details preiszugeben.



Ohne alle Einzelheiten zu kennen, lässt sich schwer beurteilen, welche Größenordnung dieser Vorfall annehmen könnte. Der Generalinspekteur wird sein Urteil über die Angelegenheit nicht ohne Grund gefällt haben. Das allein rechtfertigt unzweifelhaft die Einschaltung des Kongresses – wie gesagt: wenn es so läuft, wie es laufen soll. Es ist allerdings auch der einzige Hinweis auf die Dimension. Hinzu kommt nur noch, dass Geheimdienstdirektor Maguire angeblich nicht glücklich damit ist, die Sache unter Verschluss zu halten. Die rechtliche Lage ist ohnehin komplex: Auf klassifizierte Informationen, etwa auch seine Kommunikation betreffend, kann der Präsident in aller Regel direkten Zugriff ausüben und ihre Weitergabe unterbinden – das Justizministerium hat mit diesem Exekutivprivileg schon häufig argumentiert, um Dokumente vor den Abgeordneten zurückzuhalten.



Trump selbst nennt den Bericht der Washington Post erwartungsgemäß "Fake-News". Ihm sei klar, dass jedes Mal, wenn er mit ausländischen Regierungschefs telefoniere, viele Leute der unterschiedlichen Dienste zuhören würden, twitterte er. Und fragte, ob irgendjemand "dämlich genug" sei zu glauben, er würde bei einem solchen "stark bevölkerten" Gespräch etwas Unangemessenes sagen. Er habe ohnehin nur das Beste für USA im Sinn und tue nur, was richtig sei.

Die Verdachtsmomente sind nicht ausgeräumt

Am 31. Juli, knapp zwei Wochen vor der Beschwerde des Whistleblowers, rief Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin an. Das Weiße Haus informierte darüber gewohnt spärlich und erst nachdem die russische Seite das Gespräch bekannt gemacht hatte: Der US-Präsident habe seine Sorge über die Waldbrände in Sibirien geäußert und man habe über die Handelsbeziehungen der beiden Länder gesprochen. Die Version, die der Kreml verbreitete, sah etwas anders aus. Darin war auch zu lesen, Putin sehe die von Trump angebotene Hilfe bei der Bewältigung der Feuerkatastrophe als "ein Zeichen dafür, dass in Zukunft vollumfängliche bilaterale Beziehungen wiederhergestellt werden können". Man sei übereingekommen, den Kontakt mit Telefongesprächen und persönlichen Treffen fortzusetzen. Was vielleicht noch besprochen wurde, bleibt unbekannt.

Warum genau dieses Telefonat in Zusammenhang mit der Whistleblower-Beschwerde nun verdächtig sein sollte? Eine Woche später wurde Geheimdienstdirektor Dan Coats plötzlich aus dem Amt gedrängt, er soll auch seiner Stellvertreterin Sue Gordon den Rücktritt empfohlen haben. Kurz danach ging die Beschwerde ein, und Trump setzte Maguire kommissarisch als Geheimdienstdirektor ein. Zum Kontext gehört auch: Die Verdachtsmomente einer besonderen Abhängigkeit Trumps vom Kreml mögen bislang keine Konsequenzen gehabt haben, ausgeräumt sind sie nicht. Und der US-Präsident legt offenbar extremen Wert darauf, dass insbesondere seine Unterhaltungen mit Putin die Privatsache der beiden bleiben: Man erinnere sich an ihren Gipfel in Helsinki, als ihrem Gespräch nur Übersetzer beiwohnten und Trump sogar noch die Notizen in Beschlag nahm. Aber ein gefährliches Versprechen am Apparat mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un ist angesichts des bisherigen Umgangs des US-Präsidenten mit ihm sicher genauso denkbar.