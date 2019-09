Drei Tage nach den Drohnenangriffen auf zwei saudische Ölanlagen hat Saudi-Arabien die internationale Gemeinschaft aufgerufen, sich derartigen Angriffen entschlossener entgegenzustellen. Nach einer Sitzung in Riad forderte das Regierungskabinett, die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen und abzuschrecken. Das berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA.

Auch der saudische König Salman ibn Abdel Asis äußerte sich zu dem Vorfall vom Wochenende: Die "feigen Angriffe" hätten nicht nur auf Ölanlagen des Landes abgezielt, sondern auch auf die internationale Ölversorgung, sagte er. Die Stabilität der Region sei bedroht.



Ein "beispielloser Akt der Aggression und Sabotage"

Am Montag hatte das saudische Außenministerium bekannt gegeben, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand iranische Waffen bei den Angriffen eingesetzt worden seien. Saudi-Arabien wolle zudem die Vereinten Nationen und internationale Experten einladen, sich an den Ermittlungen zu beteiligen. Es handele sich um einen "beispiellosen Akt der Aggression und Sabotage" und ein "ungeheuerliches Verbrechen, das internationalen Frieden und Sicherheit bedroht".

Die saudische Notenbank teilte derweil mit, dass sie angesichts der Drohnenangriffe bereit sei, Finanzhilfen zur Verfügung zu stellen. Währungsreserven seien ausreichend vorhanden. Die Angriffe am Samstag hatten die größte Erdölraffinerie in Churais und das zweitgrößte Ölfeld des Landes in Abkaik getroffen. Die Rohölproduktion des Landes wurde halbiert.



Die Huthi-Rebellen im Jemen hatten den Angriff für sich reklamiert. Ein Sprecher der Huthi drohte Saudi-Arabien mit weiteren Angriffen, sollte das Königreich seine "Aggressionen" im Jemen fortsetzen. Wer die Stabilität des Ölmarktes gewährleisten wolle, der müsse die von Riad angeführte Militärkoalition dazu bringen, ihre Blockade des jemenitischen Volks zu beenden.



Unterstützt werden die Huthi-Rebellen im Jemen vom Iran – einem Gegner Saudi-Arabiens. Saudi-Arabien führt eine Allianz arabischer Staaten an, die die Huthi-Rebellen bekämpft. Saudi-Arabien und die USA verdächtigen den Iran als Verantwortlichen hinter den Angriffen auf die Ölanlagen.