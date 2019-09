Der britische Premierminister hält ein neues Brexit-Abkommen zum Ende der aktuellen Austrittsfrist immer noch für möglich. Die Regeln für die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland könnten bis 31. Oktober vertraglich geregelt werden, sagte Boris Johnson bei einem Treffen mit dem irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar. Er wolle "einen Deal finden, einen Deal machen". Zwar könne das Vereinigte Königreich einen Brexit ohne Vertrag "sicherlich überstehen". Doch wäre das Ergebnis ein "Versagen der Staatskunst", für das alle verantwortlich wären.



Johnson versucht den sogenannten Backstop aus dem Weg zu räumen. Diese Vertragsklausel soll verhindern, dass es nach dem Brexit an der Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland wieder Kontrollen gibt. Großbritannien soll so lange in einer Zollunion mit der EU bleiben, bis eine andere Lösung für die Grenze gefunden wurde. Johnson will diese Regel aus dem Vertrag streichen, weil er fürchtet, dass Großbritannien mit ihr dauerhaft an die EU gebunden bleibt. Die Auffanglösung ist Teil des mit der früheren britischen Premierministerin Theresa May ausgehandelten Austrittsvertrags, der aber keine Zustimmung im britischen Parlament fand. Die EU hält am Backstop fest.

Irlands Premier Leo Varadkar kritisierte Johnson bei dessen Besuch. Großbritannien habe bislang noch keine realistische Alternative zum Backstop vorgelegt. Es seien weitere Verhandlungen nötig. Außerdem müsse das Karfreitagsabkommen von 1998 eingehalten werden, das den Bürgerkrieg zwischen Nationalisten und Unionisten in Nordirland beendet hatte. Eine Grundlage dieses Abkommens ist, dass es keine sichtbare Grenze zwischen Irland und Nordirland gibt.

Niederlande bringen "Nein" zur Fristverlängerung ins Spiel

Johnson will Großbritannien unter allen Umständen am 31. Oktober aus der EU führen. Einen No-Deal-Brexit hat das Parlament aber ausgeschlossen: In diesem Fall soll die Regierung eine Fristverlängerung bei der EU beantragen. Dort mehren sich Stimmen, die eine Zusage nicht mehr für ausgemacht halten: "Es kommt ein Punkt, an dem die Gewissheit, schlechter dran zu sein, besser sein kann als die anhaltende Unsicherheit ohne neue Aussichten", sagte die niederländische Außenhandelsministerin Sigrid Kaag der Tageszeitung Het Financieele Dagblad. Man brauche einen guten Grund für weitere Verzögerungen. Es sei aber schwer zu sagen, was das sein könne. "Bisher haben die Briten keine Alternative zu dem Brexit-Deal vorgestellt, der bereits auf dem Tisch liegt."

Johnson hat bisher allerdings ohnehin gesagt, dass er keine Fristverlängerung beantragen will. Es wird deshalb erwartet, dass er am Montag im Unterhaus erneut einen Antrag auf Neuwahl einbringen wird. Die Opposition aber hat angekündigt, dies wie bereits am vergangenen Mittwoch ablehnen zu wollen.