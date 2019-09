Das oberste Zivilgericht in Schottland, der High Court in Edinburgh, hat eine Klage gegen die Zwangspause für das britische Parlament abgelehnt. Nach Ansicht des zuständigen Richters erlaubt es die britische Gesetzgebung dem Premierminister, solche Maßnahmen zu ergreifen.

Geklagt hatte eine Gruppe von rund 75 Abgeordneten. Sie wollten eine einstweilige Verfügung gegen die Zwangspause erwirken, die Premierminister Boris Johnson über das Parlament verhängt hat. Nach Ansicht oppositioneller Abgeordneter ist dieses Vorgehen Johnsons eine unzulässige Einschränkung des Parlaments.

Auch in Belfast und London wurde Klage eingereicht

Ähnliche Klagen wurden auch vor Gerichten im nordirischen Belfast und in London eingereicht. Am Donnerstag sollte der Fall vor dem High Court in London verhandelt werden. In letzter Instanz wird möglicherweise der Supreme Court entscheiden müssen. Der Klage in London hatte sich der frühere konservative Premier John Major angeschlossen.



Einen Eilantrag gegen die Suspendierung des britischen Parlaments hatte das Gericht in der vergangenen Woche abgelehnt.

Am Mittwoch vor einer Woche hatte Johnson angekündigt, das britische Parlament von Mitte September bis Mitte Oktober zu suspendieren, um in einer neuen Sitzungsphase sein Regierungsprogramm vorzulegen. Die Queen genehmigte den Antrag. Viele Gegnerinnen und Gegner Johnsons sehen in diesem Schritt den Versuch, die Parlamentsarbeit zu behindern, denn: Für den 31. Oktober ist der Brexit festgesetzt.

Am Dienstag stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten – darunter auch 21 Mitglieder der Konservativen – für einen Antrag, der ihnen vorläufig die Kontrolle über die Tagesagenda des Unterhauses gibt: An diesem Mittwoch können die Parlamentarier nun über eine neuerliche Verschiebung des Brexit-Termins um weitere drei Monate abstimmen, für den Fall, dass das Unterhaus bis zum 19. Oktober keinem Austrittsabkommen zustimmt. Johnson hingegen will Neuwahlen. Ob er die dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit bekommen wird, ist aber fraglich.