Ein egozentrischer Premier, der sich zu einem harten Brexit durchtricksen, vorzeitige Neuwahlen vom Zaun brechen will, das Parlament in eine Zwangspause schickt; ein Parlament, das gerade noch ein Gesetz durchboxt, das einen No-Deal-Brexit verbietet; ein linker Labour-Oppositionsführer, der seit Jahren nur taktiert und hofft, irgendwie Neuwahlen gewinnen zu können; ein Austrittsdatum, von dem kein Mensch weiß, ob es halten wird. Großbritannien trudelt ins politische Chaos und durch ein verfassungsrechtlich-institutionelles Nirwana. Nicht einmal obsessive Politjunkies sehen bei der Abfolge immer neuer Twists noch durch, und noch viel weniger ist vorhersehbar, welche Überraschungen noch folgen werden.

Aber bei all dem sollte man nicht vergessen, was uns vor drei Jahren überhaupt in diese Situation gebracht hat. Klar, die Briten waren immer besonders euroskeptisch, das gehört zur politischen Kultur dieser insularen Gesellschaft und ihrer Idee von Britishness. Aber zum Austritt konnte es nur kommen, weil die antieuropäische Stimmung einen bestimmten Punkt überschritt. Und das war – und ist – bei Weitem keine britische Sache allein.

Vor fünfzehn, zwanzig Jahren war die Europäische Union noch allgemein ein Wohlstandsversprechen. Das sicherte ihr Legitimation. Übertragung von Souveränitätsrechten an eine supranationale Gemeinschaft neuen Typs, das ließ sich auch vor den nicht automatisch davon Begeisterten rechtfertigen, wenn damit mehr Wohlfahrt, mehr Prosperität verbunden ist und mehr Chancen für alle. Kurz gesagt: Wenn die Einkommen steigen, die Produkte günstiger werden und die Kinder überall studieren und arbeiten können – ja, warum wollte man dann dagegen sein?

Aber dieser Konsens erodierte, teils allmählich, teils schlagartig. Allmählich, weil sich in das Leben vieler Bevölkerungssegmente nach und nach mehr Unsicherheit hineingefressen hat: wachsender Konkurrenzdruck, Arbeitsmarktinstabilität, ganz allgemein das Gefühl, dass alles schlechter werde. Der versprochene Wohlstand – er kam nicht überall an (und er wurde vielleicht auch nicht überall so empfunden, wo er ankam).



Und dann kam die Finanzkrise...

Schlagartig ging es mit der Legitimation der Europäischen Union dann nach der Finanzkrise und deren Übergang in eine Staatsschulden- und Eurokrise bergab. Diese Jahre waren überall ein viel stärkerer polit-psychologischer Schock, als man zunächst wahrnahm. Politische Eliten verloren innerhalb weniger Jahre stark an Vertrauen. Eine Rolle spielte, dass man den Bürgern und Bürgerinnen jahrelang gesagt hatte, dass es überall an Geld fehle – für gute Renten, bessere Schulen, höhere Löhne – und dann über Nacht Phantastilliarden für Bankenrettung mit einem Fingerschnippen da waren. Das zerbrach mehr an Vertrauen, als man unmittelbar in diesen Jahren wahrnehmen konnte.



Hinzu kam dann eine Austeritätspolitik, besonders in Ländern wie Großbritannien und Irland und in den südeuropäischen Ländern, etwa in Spanien, in Griechenland, in Portugal, eine Politik die auch noch mit einer zunehmenden Rhetorik des Wir-gegen-sie verbunden wurde. Der europäische Gemeinschaftsgeist (mag er auch nur in Sonntagsreden beschworen worden sein), wich einer Sprache des Gegeneinanders. All das zusammen führte dazu, dass die Bürger und Bürgerinnen das amorphe Gefühl hatten, dass "das doch alles nicht mehr funktioniert", und dass sie Kosten für eine verfehlte Politik zu tragen hätten, der viel weniger an Positivem gegenüberstand, als man ihnen versprochen hatte. Die Migrationskrise 2015 setzte all dem dann nur noch ein Sahnehäubchen auf.