Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn will sich nicht auf eine vorgezogene Neuwahl einlassen, solange ein EU-Austritt ohne Abkommen am 31. Oktober droht. Das machte Corbyn bei seiner Abschlussrede zum Labour-Parteitag in Brighton deutlich.

Zuvor hatte das oberste britische Gericht die durch Premierminister Boris Johnson verhängte Zwangspause des Parlaments für unrechtmäßig erklärt und aufgehoben. Die Abgeordneten sollen bereits am Mittwoch wieder zusammentreten. Labour verkürzte daraufhin die Parteikonferenz um einen Tag.



"Die Regierung wird für das zur Rechenschaft gezogen, was sie getan hat", sagte Corbyn. "Es steht jetzt fest, dass Boris Johnson das Land in die Irre geführt hat. Dieser ungewählte Premierminister sollte jetzt zurücktreten." Johnson führe eine Regierung der von Geburt an Privilegierten, die glaubten, Regeln gälten stets nur für alle anderen, aber nicht für sie selbst.

Corbyn legte Johnson einen Rücktritt nahe. "Ich glaube, er ist nicht geeignet, Premierminister zu sein", rief er den Delegierten seiner Partei zu. Johnson lehnte am Rande der UN-Vollversammlung in New York einen Rücktritt umgehend ab. Auch US-Präsident Donald Trump wies Corbyns Rücktrittsforderung zurück. Johnson werde nirgendwohin gehen, sagte er. Es brauche einen Mann wie ihn, um den Brexit hinzubekommen.



Der Supreme Court in London hatte geurteilt, die Unterbrechung der Parlamentsarbeit sei "unrechtmäßig", da sie das Unterhaus ohne ausreichende Begründung daran gehindert habe, seine "in der Verfassung festgeschriebenen Aufgaben" wahrzunehmen. Johnson erklärte, das Urteil sei falsch, müsse aber respektiert werden.