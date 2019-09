Nach dem Scheitern seines bisherigen Bewerbers hat Ungarn einen neuen Kandidaten für die künftige EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Wie ein EU-Vertreter in Brüssel mitteilte, soll nun der bisherige ungarische EU-Botschafter Oliver Varhelyi Mitglied der neuen EU-Kommission werden. Der erste Eindruck von Varhelyis Lebenslauf sei positiv, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters ebenfalls einen EU-Vertreter. Schließlich habe Varhelyi zuvor bei der Ständigen Vertretung des Landes gearbeitet sowie bei der EU-Kommission.



Zuvor hatte der Rechtsausschuss im Europaparlament den bisherigen Kandidaten des Landes, László Trócsányi, wegen Interessenkonflikten zum zweiten Mal abgelehnt. So wie im Fall der rumänischen Bewerberin Rovana Plumb stellt das Gremium in Frage, dass der frühere ungarische Justizminister seine Aufgaben in Übereinstimmung mit den EU-Verträgen und der Verhaltensregeln antritt.

Jurist in der Abteilung Europarecht

Bei der Sozialdemokratin Plumb ging es um Unklarheiten bei Krediten in Höhe von fast einer Million Euro. Bei dem Konservativen Trocsanyi stellte der Ausschuss Interessenskonflikte bei der Tätigkeit seiner Anwaltskanzlei zu seiner Zeit als Minister fest.

Trócsányi hatte dies empört als "Ansammlung von Lügen" zurückgewiesen und angekündigt, er wolle gegen die Entscheidung des Rechtsausschusses vor Gericht ziehen. Ministerpräsident Viktor Orban entschied sich aber schnell für einen Ersatzkandidaten. Der 47-jährige Varhelyi vertritt bisher als ständiger Vertreter die Interessen seines Landes bei der EU und gilt als Brüssel-Insider. Er war zwischen 2011 und 2015 schon stellvertretender EU-Botschafter und von 2008 bis 2011 Abteilungsleiter in der EU-Kommission für gewerbliche Eigentumsrechte. Zuvor arbeitete der Jurist im ungarischen Justizministerium in der Abteilung für Europarecht.

"Bitte auch Integrität überprüfen"

Aus Kommissionskreisen hieß es, es seien "schon früh im Verfahren Bedenken geäußert worden" wegen der bisherigen Kandidaten. Letztlich hätten aber die jeweiligen Länder das Recht, Kandidaten zu benennen. Sie hätten auch "den Hebel, darauf zu bestehen", da die Mitgliedstaaten einstimmig eine Liste mit allen Kandidaten billigen müssten. Jedes Land habe damit ein Veto.

Allerdings forderte ein Sprecher der künftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ungarn und Rumänien dazu auf, neue Kandidaten zu bestimmen – und zwar solche, "die auch überprüft sind, sowohl was Integrität als auch die fachliche Eignung angeht". Sobald ein offizieller Brief von EU-Parlamentspräsident David Sassoli mit der Ablehnung eingetroffen sei, "erwarten wir, dass Alternativen genannt" werden, hatte der Sprecher gesagt. Beide Länder wüssten schon seit Ende vergangener Woche, dass es bei einer offiziellen Ablehnung "neue Namen" geben muss.