Der künftigen EU-Kommission sollen 14 Männer und 13 Frauen angehören. Dies geht aus einer Liste mit Kandidaten vor, die die EU-Kommission am Montag veröffentlicht hat. Damit verfehlt die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen knapp ihr Ziel, die Kommission erstmals mit 50 Prozent Frauen zu besetzen. Der Frauenanteil läge künftig bei 48 Prozent.

Die Mitgliedsländer, die jeweils einen Kandidaten in die Kommission schicken dürfen, mussten dieses Mal zwei Personalvorschläge unterbreiten – einen Mann und eine Frau. In der aktuellen EU-Kommission liegt der Frauenanteil bei nur 32 Prozent (neun Frauen und 19 Männer).

Die neue EU-Kommission soll am 1. November ihr Amt antreten. Großbritannien, das nach bisherigem Stand zum 31. Oktober aus der EU austritt, hat keinen Kandidaten mehr benannt. Die EU-Kommission ähnelt einer Regierung mit verteilten inhaltlichen Zuständigkeiten, ähnlich wie Ministerien. Sie schlägt europäische Gesetze vor und achtet auf deren Einhaltung.



Vorbehalte gegen osteuropäische Kandidierenden

Ab Ende September stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten Anhörungen im Europaparlament, das am Ende über das Personalpaket abstimmt. In der Vergangenheit wurden dabei manche Bewerber zurückgewiesen und mussten ersetzt werden, auch wenn das Parlament am Ende nicht über einzelne Personen, sondern nur über die Kommission als Ganzes befindet.

Vorbehalte bei Parlamentariern gibt es gegen die Bewerber aus Ungarn, Polen und Rumänien. Der für Ungarn nominierte ehemalige Justizminister László Trócsányi steht in der Kritik, weil er eine umstrittene und inzwischen gestoppte Justizreform mitgetragen hat. Gegen den polnischen Kandidaten Janusz Wojciechowski ermittelt die europäische Anti-Betrugs-Behörde Olaf wegen womöglich falscher Reiseabrechnungen. Die von Rumänien nominierte Rovana Plumb sieht sich Korruptionsvorwürfen ausgesetzt.



Am Dienstagmittag will von der Leyen die Verteilung der Aufgabenbereiche bei einer Pressekonferenz vorstellen. Fest steht bisher nur, dass der Spanier Josep Borrell EU-Außenbeauftragter werden soll. Die vollständige Liste:



Präsidentin

Deutschland: Ursula von der Leyen (Konservative, bis Juli Bundesverteidigungsministerin)

Geschäftsführende Vize-Präsidenten

Niederlande: Frans Timmermans (Sozialdemokrat, bisher Erster Vizepräsident der EU-Kommission)

Dänemark: Margrethe Vestager (Liberale, bisherige EU-Wettbewerbskommissarin)

Außenbeauftragter

Spanien: Josep Borrell (Sozialdemokrat, bisher Außenminister)

Weitere Kommissare

Belgien: Didier Reynders (Liberaler, bisher Außenminister)

Bulgarien: Marija Gabriel (Konservative, bisher EU-Digitalkommissarin)

Estland: Kadri Simson (Liberale, frühere Wirtschaftsministerin)

Finnland: Jutta Urpilainen (Sozialdemokratin, frühere Finanzministerin)

Frankreich: Sylvie Goulard (Liberale, Ex-Ministerin und zuletzt Vizepräsidentin der französischen Zentralbank)

Griechenland: Margaritis Schinas (Konservativer, bisher Chefsprecher der EU-Kommission)

Irland: Phil Hogan (Konservativer, bisher EU-Agrarkommissar)

Italien: Paolo Gentiloni (Sozialdemokrat, früherer Ministerpräsident)

Kroatien: Dubravka Šuica (Konservative, bisher EU-Abgeordnete)

Lettland: Valdis Dombrovskis (Konservativer, bisher für den Euro zuständiger Vizepräsident der EU-Kommission)

Litauen: Virginijus Sinkevičius (Grüne, bisher Wirtschaftsminister)

Luxemburg: Nicolas Schmit (Sozialdemokrat, Ex-Arbeitsminister und zuletzt EU-Abgeordneter)

Malta: Helena Dalli (Sozialdemokratin, bisher Ministerin für Europa-Angelegenheiten)

Österreich: Johannes Hahn (Konservativer, bisher EU-Erweiterungskommissar)

Polen: Janusz Wojciechoski (National-Konservativer, zuletzt Mitglied des Europäischen Rechnungshofs)

Portugal: Elisa Ferreira (Sozialdemokratin, bisher Vize-Präsidentin der portugiesischen Zentralbank)

Rumänien: Rovana Plumb (Sozialdemokratin, Ex-Ministerin und zuletzt EU-Abgeordnete)

Slowenien: Janez Lenarčič (Liberaler, Diplomat)

Slowakei: Maroš Šefčovič (Sozialdemokrat, bisher für Energie zuständiger Vizepräsident der EU-Kommission)

Schweden: Ylva Johansson (Sozialdemokratin, bisher Arbeitsministerin)

Tschechien: Věra Jourová (Liberale, bisher EU-Justizkommissarin)

Ungarn: László Trócsányi (Konservativer, Ex-Justizminister und zuletzt EU-Abgeordneter)

Zypern: Stella Kyriakides (Konservative, bisher nationale Abgeordnete)