Hört eigentlich noch einer auf Europa? In zahlreichen globalen Krisen geraten die Europäer zwischen die Fronten. Im Handelskrieg zwischen den USA und China genauso wie in der Iran-Krise. Da widersprechen sie der brutalen Sanktionspolitik der USA, geißeln aber die iranischen Reaktionen auf diese Sanktionen. Die Europäer kritisieren zunehmend jene, denen sie ursprünglich helfen wollten.

Als Heiko Maas am Donnerstag vor der UN-Vollversammlung auftrat, schien dieses Dilemma auch in seiner Rede auf. Einerseits gegen Donald Trump und den Bruch des Atomabkommens durch die USA, andererseits gegen die Expansion Irans und die Hintermänner des Angriffs auf saudische Ölanlagen Anfang September. "Iran trägt dafür die Verantwortung", sagte Maas.

"Was ist denn die europäische Strategie?", fragen viele. Darauf gibt es im Iran-Konflikt derzeit keine schnelle Antwort, jedenfalls keine, in der Europa eindeutig Partei für die USA oder den Iran ergreifen würde. Das Iran-Abkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag, den Trump gebrochen hat. Der Iran gab zunächst vor, dass er zu dem Abkommen steht. Doch mit dem schrittweisen Abschied von den Vertragsbestimmungen und den Tarnkappenangriffen zeigt das Land, dass es sich nicht durch Abkommen binden will.

Hier ist das Grundproblem der Europäer, vor allem aber der deutschen Außenpolitik: Berlin muss sich zurechtfinden in einer Welt, in der große Mächte sehr viel anders machen wollen als bisher und dafür geltendes Recht brechen. Die Deutschen dagegen möchten, dass alles so bleibt, wie es ist. Deutschland ist mittlerweile eine Status-quo-Macht, die Politik machen muss gegen die großen Veränderer und Rechtsbrecher. Vier Beispiele zeigen das.

USA brechen Vertrag um Vertrag

Die USA sind auf der Weltbühne von einer erhaltenden in eine revolutionäre Rolle geschlüpft. Präsident Trump fühlt sich und sein Land auf ganzer Linie unfair behandelt und bricht Vertrag um Vertrag, so das Pariser Klimaabkommen und die Nuklearvereinbarung mit Iran. Der Bruch des INF-Vertrags durch Russland war Trump durchaus willkommen, um endlich selbst Mittelstreckenraketen zu testen. Weder Deutschland noch Frankreich ist es bisher gelungen, diese Abkommen zu retten.

Russland mit Wladimir Putin an der Spitze will die Ordnung von 1990 kippen und hat in der Ukraine Grenzen verschoben. Die Moskauer Elite sieht in den Verträgen seit dem Ende des Kalten Krieges ein Komplott gegen Russlands traditionelle Größe und schüttelt die Vereinbarungen ab wie Fesseln, die der Westen, so die Sichtweise, in den Neunzigerjahren einem geschwächten Land aufgezwungen habe. Das führt Russland in einen strukturellen Gegensatz zu Deutschland, das diese Ordnung erhalten will.

China möchte die USA als größte Wirtschaftsmacht der Erde ablösen – und damit auch die Ordnungsfunktion beerben. Das Land ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands, aber Berlin kann es nicht recht sein, wenn in Zukunft eine Autokratie die USA als globale Ordnungsmacht ersetzen sollte. Zu aggressiv ist Chinas Auftreten in der Welt, auch gegenüber Nachbarstaaten im Pazifik.

Die konservativen Kräfte im Iran drängen mit aller Kraft darauf, die Vormacht im Nahen und Mittleren Osten zu werden. Und vielleicht auch Atommacht. Dieser Kurs trifft auf den erbitterten Widerstand von Saudi-Arabien und Israel. Saudi-Arabien wurde mit den Ölanlagen an seiner empfindlichsten Stelle getroffen. Gegen das Land und Israel rüstet Iran Stellvertreterarmeen in Libanon, Syrien, Irak, nicht zu vergessen Gaza und Jemen auf. Deutschlands Interesse steht dem entgegen. Berlin will das Gleichgewicht bewahrt und vor allem Israel in Sicherheit wissen.

Ohne Europa hat Berlin keine Chance

Gegen die großen Rechtsbrecher dieser Welt, die ihr Interesse auf eigene Faust durchsetzen, hat Deutschland die Allianz für den Multilateralismus ins Leben gerufen. Heiko Maas hat in New York dafür geworben und gearbeitet. Das ist eine gute Sache, die den Einsatz verdient. Nur wird Deutschland mit Kanada, Australien, Japan und Südkorea und Dutzenden kleinerer Staaten nicht das Klima, nicht die Rüstungskontrolle, nicht das Iran-Abkommen retten können. Zumal sie alle über die Welt verteilt ihre eigenen Sorgen und Nöte haben.

Die stärkste Interessengemeinschaft, der die Deutschen angehören, bleibt die EU. Ja, Europa ist leider geschwächt – durch Rechtspopulisten, durch Einmischung von Russland, Amerika und China, durch Familienzoff über Migranten, Verfassungsrecht und Rüstungsexporte. Das Gegenargument: Die EU ist der stärkste Wirtschaftsblock der Welt, sie lässt die großen Monopole zittern, Europa setzt Normen und Standards von globaler Bedeutung, Europa hat zwei Länder mit ständigem Sitz im Sicherheitsrat, wo derzeit auch Deutschland mitstimmt.

Ohne Europa kann Berlin den Rechtsbrechern nicht die Stirn bieten. Dass es mit ihr geht, zeigen die EU-Sanktionen gegen die russische Intervention in der Ukraine, die halfen, das russische Vordringen zu stoppen. Aber auch das gemeinsame Auftreten der E-3 in der Iran-Krise, wo Frankreich, Deutschland und Großbritannien fest vereint sind, allem Brexit-Theater zum Trotz. Diese Gruppe hat einst das Atomabkommen erfunden.

Die Status-quo-Macht Deutschland sollte sich deshalb für bestimmte Veränderungen mehr öffnen. Die Bundesregierung wirkt nämlich auch in der EU nur wie eine Weiter-so-Kraft. Besser wäre, Europa mutig und zielstrebig fortzuentwickeln, die EU mit Frankreich in ihrem Kern und ihren Gemeinschaftsaufgaben zu härten. So könnten die Europäer die eigene Welt wirksamer gegen die mächtigen Gegner da draußen verteidigen.