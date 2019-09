Der Rechtsausschuss im Europaparlament hat die Bewerber für die künftige EU-Kommission aus Rumänien und Ungarn wegen Interessenkonflikten erneut abgelehnt. Die Abgeordneten stimmten am Montag zum zweiten Mal dagegen, die Rumänin Rovana Plumb und den Ungarn László Trócsányi zu Anhörungen in den Fachausschüssen des Parlaments zuzulassen, wie das Parlament mitteilte. Nun muss die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entscheiden, ob sie an beiden festhält oder die betroffenen Mitgliedsstaaten um neue Vorschläge bittet.

Der Rechtsausschuss hat die designierte Verkehrskommissarin Plumb und den für das Erweiterungsdossier vorgesehenen Trócsányi bereits am Donnerstag abgelehnt. Bei Plumb ging es um Unklarheiten bei Krediten in Höhe von fast einer Million Euro, bei Trócsányi um mögliche Interessenskonflikte bei der Tätigkeit seiner Anwaltskanzlei zu seiner Zeit als ungarischer Justizminister. Die Abstimmung am Montag habe bestätigt, dass beide Kommissare nicht in der Lage seien, wegen nicht lösbarer Interessenkonflikte ihre Funktionen auszuüben, sagte die französische Linke-Abgeordnete Manon Aubry. Sie kritisierte, dass der Ausschuss überhaupt dazu gezwungen worden sei, nochmals abzustimmen.

Erstmals mit Vorabprüfung

Der deutsche SPD-Abgeordnete Tiemo Wölken schrieb auf Twitter, der Rechtsausschuss habe entschieden, dass Plumb und Trócsányi "als Kommissare ungeeignet sind". Beide seien nun "definitiv draußen", hieß es aus der konservativen EVP-Fraktion. Ein Parlamentssprecher bestätigte die Ablehnung. Parlamentspräsident David Sassoli werde nun von der Leyen fragen, welche weiteren Schritte sie unternehmen wolle.

Die Vorabprüfung des Rechtsausschusses war erst in der vergangenen Legislaturperiode eingeführt worden und wird nun zum ersten Mal angewendet. Es ist unklar, inwiefern rechtliche Mittel dagegen möglich sind.

László Trócsányi will gegen seine Ablehnung im Europaparlament vor Gericht ziehen. Er habe jetzt keine Wahl, als sein Recht "vor dem zuständigen Justizgericht" zu suchen, erklärte er. Der heutige EU-Abgeordnete der nationalkonservativen Fidesz-Partei von Regierungschef Viktor Orbán sieht kein Fehlverhalten und verweist darauf, dass seine Kanzlei während seiner Ministerzeit keine staatlichen Aufträge mehr angenommen habe.

Ohne grünes Licht des Rechtsausschusses können beide Kandidaten nicht in die am Montag beginnenden Anhörungen in den Fachausschüssen gehen. Diese laufen für die insgesamt 26 Kandidaten der künftigen Kommission von der Leyens bis zum 8. Oktober. Danach muss das Europaparlament für die neue Kommission als Ganzes grünes Licht geben, bevor diese wie geplant am 1. November die Arbeit aufnehmen kann.