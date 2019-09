Mazen Mamoun, der in Wahrheit anders heißt, hat es weit gebracht: Als der syrische Flüchtling 2013 in Istanbul ankam, lebte er auf der Straße. "Wie ein Obdachloser", sagt er heute. Mamoun sprach kein Wort Türkisch, er hatte keine gültigen Papiere und keine Ahnung, wie es für ihn weitergehen sollte. Inzwischen lebt der 33-Jährige in einer WG, beherrscht die Landessprache und entwirft 3D-Renderings für Architekturbüros. Die Zeiten, in denen er beschämt in Hostels fragte, ob er sich waschen dürfe, sind lange vorbei. Seit einigen Wochen allerdings fühlt sich für Mamoun wieder alles falsch an in der Türkei. Er wagt es nicht, sich unter seinem echten Namen zu äußern. "Nicht bei dem Thema, nicht jetzt." Denn auch bei ihm ist das Gefühl zurück, vor dem so viele Syrerinnen und Syrer geflohen sind: Angst.



Die Lage der syrischen Flüchtlinge in der Türkei ist an einem kritischen Punkt. Wie Mamoun haben sich viele ein neues Leben aufgebaut. Und wie er müssen sie sich nun fragen: Haben wir hier wirklich eine Zukunft? Denn immer mehr Türken wollen, dass die Syrer gehen. Und Präsident Recep Tayyip Erdoğan schickt sich an, zu liefern, obwohl es in Syrien noch heftige Gefechte gibt. Wovon Erdoğan früher nur sprach, nimmt langsam Gestalt an: eine von Militärs bewachte "Sicherheitszone" auf syrischem Boden. Mindestens eine Million Flüchtlinge will Erdoğan dort ansiedeln. Die EU soll ihm dabei helfen. Er droht: Wenn sie seine Migrationspolitik nicht unterstützten, würde er das EU-Türkei-Abkommen platzen lassen und die "Tore" gen Europa wieder öffnen. Steht ein neuer syrischer Exodus bevor?

ZEIT ONLINE hat ein Dutzend Flüchtlinge, türkische Bürger, Migrationsexperten und Aktivisten kontaktiert; per Telefon, WhatsApp und E-Mail. Dem Autor, der seit Jahren aus der Türkei berichtet, wurde die Akkreditierung für Recherchen vor Ort ohne Angabe von Gründen verwehrt. Dass das Thema in diesen Tagen heikel ist, damit hat Mamoun offenbar recht.

"Ich habe dieselben Probleme, warum hilft mir niemand?"

Eigentlich ist die Aufnahme so vieler, die vor dem syrischen Krieg geflohen sind, eine Erfolgsgeschichte in der Türkei. Mamouns Weg vom Obdachlosen zum Computerexperten ist nur eines von vielen Beispielen. Mit mehr als 3,6 Millionen Flüchtlingen beherbergt das Land so viele Schutzsuchende wie kein anderer Staat. Anfangs gab es kaum Geld, kaum Schulplätze und keine reguläre Arbeit für die Menschen. Mittlerweile haben mehr als 1,6 Millionen der registrierten Syrerinnen und Syrer Sozialhilfe bekommen. Mehr als 96 Prozent der syrischen Kleinkinder gehen zur Grundschule. In 84 Prozent der Flüchtlingsfamilien hat laut einer Umfrage internationaler Hilfsorganisationen mindestens ein Mitglied einen Job. Die Türkei hat eigenen Angaben zufolge mehr als 37 Milliarden Euro investiert, unter anderem in ein kostenloses Gesundheitssystem. Von der EU kamen 6 Milliarden Euro hinzu. Das hat gewirkt.



Nigar Göksel, die Direktorin des Türkeiprojekts der International Crisis Group, sagt: "Die syrischen Flüchtlinge haben sich in der Türkei gut eingerichtet. Auch wenn es noch viel zu tun gibt." Schätzungen zufolge sind Hunderttausende Syrer, die illegal ins Land gekommen sind, nicht registriert und damit von Sozialhilfe ausgeschlossen. Teenager besuchen deutlich seltener die Schule als Grundschulkinder. Es fehlt dort an Betreuern, die ihnen mit Sprache und Integration helfen. Mädchen werden früh verheiratet und Jungs müssen mitverdienen, damit es für ihre Familien reicht. Denn auch wenn es in den meisten Haushalten Erwerbstätige gibt, ist das Einkommen oft dürftig. Eine offizielle Arbeitserlaubnis hatten Ende des vergangenen Jahres nur 65.000 syrische Flüchtlinge. Die meisten arbeiten schwarz – ohne Mindestlohn, ohne Urlaubsregelungen, ohne Altersabsicherung.



Trotzdem sagen fast alle Syrer, die mit ZEIT ONLINE gesprochen haben, dass es ihnen eigentlich gut gehe. Das Problem ist: Viele Türken glauben, dass es ihnen zu gut geht. "Wenn Syrer einen Laden aufgemacht haben, drückten die Behörden bei den Steuern früher oft mal ein Auge zu", sagt Göksel. "Das hat unter türkischen Ladenbesitzern für gehörige Verstimmungen gesorgt." Auch einige der Hilfsprogramme, wie die psychosoziale Betreuung in Gemeindezentren, seien für viele Türken ein Ärgernis: "Sie fragen sich: Ich habe dieselben Probleme, warum hilft mir niemand?" Neid ist entstanden, begünstigt durch die schwache türkische Wirtschaft. Laut einer Studie der Istanbuler Kadir Has Universität stört es mittlerweile zwei von drei Türken, dass Syrer Unterschlupf in der Türkei genießen – der mit Abstand höchste Wert seit Jahren. Die Ablehnung entzündete sich mitunter in Gewalt, in wütenden Mobs, die bewaffnet mit Messern und Knüppeln durch die Straßen zogen. Es gab Tote.