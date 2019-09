Manchmal passt die Kulisse einfach, wenn auch zufällig. In Graz, wo sich am Samstag die Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) zum Bundesparteitag trifft, findet an diesem Wochenende auch das "Aufsteirern" statt, das größte Volkskulturfest Österreichs. Die Stadt ist in Tracht gehüllt. Das dürfte der Partei, die sich diesem Segment verbunden fühlt, gefallen.

In der Messehalle Graz, wo die 806 Delegierten in der Dunkelheit sitzen, ist die Stimmung gut. Die FPÖ kann bei der Parlamentswahl am 29. September auf 20 Prozent oder mehr hoffen. Das wäre gegenüber 2017, wo man 26 Prozent erreichte, ein Absturz. Aber angesichts der Ereignisse vier Monate zuvor eben auch ein Erfolg. Denn dieser Bundesparteitag wurde natürlich notwendig durch die Ibiza-Affäre, die im Mai nicht nur die Republik durchschüttelte, sondern auch die schwarz-blaue Koalition und Heinz-Christian Straches Zeit an der Spitze der Partei nach 14 Jahren beendete.

Neben den klassischen Elementen eines Parteitags, an denen man nie vorbeikommt (während des Berichts des Finanzreferenten genehmigen sich viele Delegierte im Vorraum ein Bier), geht es hier vor allem um drei Dinge. Norbert Hofer – der ehemalige Infrastrukturminister und das freundliche Gesicht der Partei, der sogar der linken Wochenzeitung Falter Interviews gibt – soll als Parteichef bestätigt werden. Es soll ein Leitantrag mit dem Titel "Zusammen. Für ein faires, sozial gerechtes und heimattreues Österreich!" verabschiedet werden, der die weitere Umsetzung des schwarz-blauen Koalitionsabkommens fordert – ein weiteres Signal an Sebastian Kurz und die ÖVP, erneut eine Regierung zu bilden.

Und drittens eine kleine, aber öffentlichkeitswirksame Statutenänderung: Der designierte Parteichef Hofer will sich ein Durchgriffsrecht bei Parteiausschlüssen geben lassen, also die zahlreichen rechtsextremen "Einzelfälle" eigenmächtig aus der FPÖ ausschließen können."Wir müssen reagieren können, wenn jemand aus unserer Gesinnungsgemeinschaft etwas tut, das uns schadet", sagt Hofer bei seiner Rede.

Die FPÖ, die sich hier in Graz versammelt hat, gibt es aktuell quasi zwei Mal. Zumindest ist das die dominante und vereinfachte Erzählung, auf die sich die politischen Beobachter geeinigt haben. Einmal den Flügel des designierten Parteichefs Hofer, der die Aufgabe, den Ibiza-Skandal freundlich wegzulächeln, im Wahlkampf ziemlich ordentlich meistert. Und den Flügel des Ex-Innenministers Herbert Kickl, der ernst von Wahlplakaten hinabblickt, Law-and-Order-Themen besetzt und an der Parteibasis beliebt ist.

Das ist vor allem deshalb relevant, weil Kickl eine mögliche Bürde für eine Neuauflage der schwarz-blauen Koalition ist. Sebastian Kurz hat ihn als Minister ausgeschlossen, Hofer verfolgt in der Frage einen kommunikativen Zickzackkurs. Im Interview mit dem Magazin Profil sagte er vor einer Woche, die Koalition hänge "nicht davon ab, ob jemand Minister sein will", tags darauf nicht als Ansage gegen Kickl verstanden haben wollte. Kurz ließ Hofer in einem direkten TV-Duell erneut wissen, dass eine neuerliche Auflage daran hänge, welcher Flügel sich durchsetze. Das ist logisch: Auch Kurz braucht ein Argument, warum eine Neuauflage nach Ibiza gerechtfertigt ist. Eine "Neuerfindung" der FPÖ könnte so eines sein.