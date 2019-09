Der Obsthändler auf dem Wochenmarkt von Rennes wirbt für seine knackigen Zwetschgen: "Nur nicht so schüchtern. Die schmecken gut!" Nebenan türmt ein Kollege pralle Artischocken zu einem Kunstwerk. Aus der benachbarten Fischhalle ertönt gegen Mittag der Schrei: "Allez, meinen Damen und Herren, das letzte Kilo Kaisergranat! Sardinen, Thunfisch, Barsch, alles zum Grillen!"

Mit seinen rund 300 Händlern und jährlich gut 10.000 Besuchern ist der Markt in der bretonischen Hauptstadt der zweitgrößte in ganz Frankreich – gleich nach dem Hauptumschlagplatz für Lebensmittel in Paris-Rungis. Das ist kein Wunder, denn die Bretagne ist Frankreichs Haupterzeuger für Gemüse, Schweinefleisch, Geflügel, Eier, Milch und natürlich auch Fisch. Ein Gutteil davon geht bisher nach Großbritannien. La Grande Bretagne ist von den Nordküsten der französischen Bretagne weniger als 200 Kilometer entfernt und wichtiger Exportmarkt für die hiesigen Unternehmen. Nach Auskunft der Behörden wurden 2018 von hier aus Waren im Wert von 351 Millionen Euro auf die andere Seite des Ärmelkanals exportiert. In die umgekehrte Richtung importiert wurden Produkte für 232 Millionen Euro.

In der Region, wo nach dem Brexit der europäische Binnenmarkt enden wird, lässt sich deshalb besonders gut beobachten, wie intensiv sich Frankreich in den vergangenen drei Jahren auf den Austritt der Briten vorbereitet hat. Viel stärker noch als Deutschland. Unter den EU-Staaten zeigt sich Frankreich meist als besonders unnachgiebig gegenüber den Briten. Und genau das macht den Händlern in Rennes große Sorgen.

Die Positiv-Szenarien übergehen oft die Provinz

Marc Kerangueven zum Beispiel ist Gemüsebauer aus der rund 5.000 Einwohner zählenden Gemeinde Lannilis im Nordwesten der Bretagne und Vorsitzender der Produktionsgenossenschaft Cerafel mit 2.000 Mitgliedern. Von den insgesamt 100 Millionen Blumenkohlköpfen, die von Cerafel unter der Marke "Prince de Bretagne" jedes Jahr vertrieben werden, gehen acht Millionen nach Großbritannien. Das entspricht 20 Prozent des gesamten Exportvolumens. "Ich fürchte zwei Dinge," sagte Kerangueven kürzlich dem französischen Radiosender France Bleu: "Einen weiteren Verfall des Pfund Sterling, was unsere Produkte für die Briten zu teuer machen würde. Und den Papierkram, für dessen Erledigung wir eigene Mitarbeiter oder externe Dienstleister bezahlen müssten."

Der Staat habe alle notwendigen gesetzlichen Maßnahmen ergriffen und die Behörden gestärkt. "Die Vorbereitung liegt aber auch in der Verantwortung der Unternehmen," stimmte die Wirtschaftsstaatssekretärin am Mittwoch noch einmal die Firmen in einem Gastbeitrag für das Wirtschaftsmagazin "Usine Nouvelle" auf einen nahenden Brexit ohne Abkommen ein. "Die Entscheidung, sich nicht auf einen No Deal vorzubereiten, wäre eine riskante Wette auf die Zukunft. Sagen Sie das auch ihren Lieferanten und Kunden: Wenn auch nur ein einziges Glied in Ihrer Supply Chain nicht vorbereitet ist, kann das Ihre - und auch deren - Geschäftstätigkeit beeinträchtigen." Bei einer Konferenz mit den Botschaftern der übrigen 27 EU-Mitgliedsstaaten betonte die französische Europa-Staatssekretärin Amélie de Montchalin in Paris: "Ein sehr komplexes Problem auf die lange Bank zu schieben, macht es nicht weniger komplex."

Großbritannien bald so schwer zugänglich wie Aserbaidschan?

Neben Irland wird Frankreich vermutlich am stärksten vom Brexit betroffen. Anders als die Großkonzerne in Paris haben aber viele der kleinen und mittelständischen Unternehmen in den Regionen keinerlei Erfahrung damit, in ein Drittland außerhalb der Europäischen Union zu exportieren. "Es ist das erste Mal, dass sie mit dem Thema konfrontiert werden," sagt Vincent Chamaret. Er ist Direktor der Handelskammer Bretagne Commerce International. "Sie fangen an zu begreifen, dass Großbritannien möglicherweise bald genauso schwer zugänglich ist wie Aserbaidschan."



Auch wenn die französischen Behörden schon kurz nach dem britischen Brexit-Referendum 2016 die Alarm-Glocken läuteten, Broschüren druckten, Info-Abende in den Regionen organisierten, lokale Telefon-Hotlines für die Firmen einrichteten und inzwischen 700 zusätzliche Zöllner für die Frachthäfen einstellten, hofften doch viele darauf, dass die Briten zumindest in einer Zollunion bleiben würden. Auf einen Ausstieg ohne Abkommen sind sie kaum vorbereitet. "Gerade die kleinen Firmen wollen sich nach dem ganzen Gezerre um das Austrittsdatum auch heute noch nicht damit belasten. Sie können keine Mitarbeiter für diese Angelegenheit abstellen," sagt Chamaret. "Sie sagen mir, ich solle ihnen Bescheid geben, wenn es wirklich soweit ist." Die nächsten Info-Abende von BCI Ende September und Anfang Oktober dürften ausgebucht sein

Die Verunsicherung in der Provinz, wie man in Paris den Rest des Landes oft etwas abschätzig nennt, steht im scharfen Gegensatz zu den selbstbewussten Ankündigungen der französischen Regierung und von Staatschef Emmanuel Macron. Man sei für alle Fälle vorbereitet sei, heißt es da seit Monaten gebetsmühlenartig – selbst auf einen No Deal. Im Vergleich zu Deutschland klingen auch die offiziellen Statements sehr viel kompromissloser. "Beim jetzigen Stand der Dinge heißt es Nein!", wies Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian etwa vor wenigen Tagen Überlegungen zurück, den geplanten EU-Austritt Großbritanniens erneut zu verschieben. "Wir fangen nicht alle drei Monate wieder damit an", sagte er im Interview mit den Sendern Europe1 und CNEWS sowie der Wirtschaftszeitung Les Echos. Aus dem Élysée-Präsidentenpalast hieß es ebenfalls, Staatschef Emmanuel Macron stehe einer Verlängerung der Frist eher ablehnend gegenüber. Bereits im März hatte er sich von anderen EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, nur mit Mühe zu einem Aufschub bis zum 31. Oktober bewegen lassen.

Der Grund dafür ist, dass Paris schon seit Längerem versucht, den Brexit zu seinem Vorteil zu nutzen. Politisch, weil Macron seine Position als tonangebender Europäer festigen will und die Wähler zu Hause vor Frexit-Fantasien seiner rechten Gegenspielerin Marine Le Pen warnen möchte. Und finanziell, indem möglichst viele Briten nach Frankreich gelockt werden sollen. Paris Europlace, eine private Non-Profit-Organisation, die den Großraum Paris bereits seit 1993 als Investitionsstandort bewirbt, bringt immer wieder eine Zahl in Umlauf: 8.000 Stellen aus Finanzwesen und Industriebetrieben, die im Zuge des Brexit in die Region Île-de-France in und um Paris transferiert würden. Zusammen mit indirekten Jobs würden sogar 20.000 Menschen in die französische Hauptstadt wechseln.

Ein Monat Brexit auf Probe

Einer aktuellen Erhebung des in London ansässigen pro-europäischen Forschungsinstituts New Financial zufolge wird Frankreich wahrscheinlich nach dem Brexit tatsächlich Großbritannien als führender Finanzplatz in der EU ablösen. Die Studie kommt der Regierung gelegen. Auch eine am Freitag voriger Woche begonnene einmonatige Übung in Calais, dem wichtigsten französischen Fährhafen am Ärmelkanal, ist durchaus als Demonstration der Stärke zu verstehen. "Während eines Monats werden wir so tun, als habe der Brexit stattgefunden," sagte der französische Haushaltsminister Gérald Darmanin dem Radiosender RTL. "Für einen Großteil der Unternehmen werden wir eine Art Generalprobe ansetzen, um am Ende rundum vorbereitet zu sein."