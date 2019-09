Im Alter von 86 Jahren ist Frankreichs Ex-Staatschef Jacques Chirac gestorben. Der konservative Politiker prägte über Jahrzehnte das politische Leben Frankreichs und auch der Europäischen Union. Mit ihm habe die EU einen der stärksten Verteidiger der europäischen Einheit verloren, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Er persönlich habe auch einen lieben Freund verloren. Chiracs Einfluss auf die EU sei dauerhaft; sein Vermächtnis für Frankreich und die EU "wird für immer bei uns bleiben".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würdigte Chirac als "herausragenden Partner und Freund" . "Ich trauere mit seiner Familie und mit dem französischen Volk um einen großen Staatsmann und Europäer", teilte Merkel mit. Außenminister Heiko Maas (SPD) schrieb auf Twitter: "Wir verlieren einen großen Staatsmann und Europäer" und "Sein Nein zum Irakkrieg und seine konsequente Aufarbeitung der Naziverbrechen auch durch französische Kollaborateure und die Vichy-Regierung ehren sein Andenken".

Auch Frankreichs Ex-Staatschef François Hollande würdigte den verstorbenen Amtsvorgänger als einen großen Vertreter Frankreichs. "Er war ein Kämpfer", twitterte Hollande, der von 2012 bis 2017 im Élyséepalast regierte. "Die Franzosen, gleich welcher Auffassung, verlieren heute einen Staatsmann, aber auch einen Freund", schrieb der Sozialist. Zwischen Chirac und Hollande regierte der konservative Nicolas Sarkozy (2007 bis 2012).



Großbritanniens Premierminister Boris Johnson erklärte, "Jacques Chirac war ein großartiger Politiker, der das Schicksal seiner Nation während einer Karriere gestaltet hat, die sich über vier Jahrzehnte erstreckte."



Russlands Staatschef Wladimir Putin nannte den verstorbenen Franzosen einen weisen und weitsichtigen Staatsmann. Eine ganze Ära in der Geschichte Frankreichs sei mit seinem Namen verbunden, heißt es in einem Beileidsschreiben des Kreml. Putin habe den früheren Präsidenten für seinen Verstand, sein großes Wissen und die Fähigkeit bewundert, fundierte Entscheidungen selbst in den schwierigsten Situationen zu treffen.

"Außergewöhnlicher Sinn für Humor"

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder, dessen Amtszeit von 1998 bis 2005 in die von Chirac fiel, bezeichnete ihn als großen Europäer. "Ihm war klar, dass Europa nur gut funktionieren kann, wenn Deutschland und Frankreich sich einig sind", sagte Schröder. "Die symbolisch wichtigste Geste zeigte er am 60. Jahrestag des D-Day im Jahr 2004, als er mich als Vertreter Deutschlands zur Gedenkveranstaltung in der Normandie einlud", sagte Schröder. "Er war ein erfahrener Politiker, ein geschichtsbewusster Europäer, ein charmanter Mensch. (...) Ich werde einen Mann vermissen, der mir zum Freund geworden ist."

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ist gleichzeitig Bevollmächtigter der Bundesrepublik für die kulturellen Beziehungen zu Frankreich. Er sagte, "Jacques Chirac war ein wichtiger Präsident", dies gelte "auch für die deutsch-französischen Beziehungen".

Der frühere belgische Ministerpräsident und heutige EU-Parlamentsabgeordnete Guy Verhofstadt würdigte Chirac als Staatsmann mit außergewöhnlichem Sinn für Humor. "Wenn wir schwierige Themen diskutiert haben, hat sein Humor immer etwas an Erleichterung gebracht", sagte Verhofstadt. "Aber es war insbesondere seine Verbundenheit zu dem europäischen Projekt, das ihn zu dem Staatsmann gemacht hat, den wir vermissen werden." Die beiden trafen sich oft bei EU-Gipfeln, weil sich ihre jeweiligen Amtszeiten als Staats- und Regierungschefs überlappten.