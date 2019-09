Die Polizei in Nordirland hat in der Stadt Derry eine Autobombe entschärft, mit der eine Polizeistreife attackiert werden sollte. Dies teilte der stellvertretende Polizeichef Mark Hamilton mit. Im Falle einer Explosion hätte der Sprengsatz "jeden in seiner Umgebung getötet oder verstümmelt".

Hamilton zufolge hätten Beamte das verdächtige Fahrzeug bereits am Montagabend durchsucht und wurden dabei aus einer Menschenmenge heraus mit dutzenden Brandsätzen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, seien aus einer Gruppe von mehr als 60 Jugendlichen Molotowcocktails und andere Wurfgeschosse geschmissen worden.

Die Autobombe wurden demnach in Creggan entdeckt. In diesem Stadtteil von Derry war im April eine Journalistin bei Zusammenstößen zwischen Nationalisten der New IRA und der Polizei erschossen worden.

Die New IRA – eine katholisch-republikanische Splittergruppe der Untergrundorganisation IRA – soll nach Angaben der Polizei auch für die nun gefundene Autobombe verantwortlich sein – genau wie für einen kürzlich versuchten Anschlag mit einer Mörsergranate auf ein Polizeirevier. Gefunden wurde sie auf einer Mauer nahe der Polizeidienststelle. Sie konnte entschärft werden. Ähnliche Vorfälle hatte es in den vergangenen Monaten mehrfach gegeben.

Beobachter fürchten, dass diese Spannungen deutlich zunehmen werden, sollte die Regierung in London tatsächlich ohne eine Grundsatzvereinbarung aus der EU austreten. Dann würde die Grenze zwischen Irland und Nordirland zu einer EU-Außengrenze und das Karfreitagsabkommen aus dem 1998, das den Konflikt auf der Irischen Insel befriedet hatte, obsolet.



Die irische Grenzfrage gehört deshalb zu den umstrittensten Punkten beim EU-Austritt. Die EU-Kommission in Brüssel und die Regierung des EU-Mitglieds Irland fordern eine Garantie, dass keine Kontrollposten an der Grenze errichtet werden müssen. Diese Auffanglösung – unter dem Namen Backstop steht sie in dem von der ehemaligen Premierministerin Theresa May ausgehandeltem Brexit-Deal – hält der jetzige Premierminister Boris Johnson jedoch für untragbar. So wie viele Hardliner fürchtet er, dass der Backstop Großbritannien bis auf Weiteres in einer Zollunion mit der EU hält.

Bei einem Besuch am Montag in Dublin versicherte Johnson zwar, dass eine harte Grenze in der Region vermieden werden soll – wie das umgesetzt werden könnte, verriet er allerdings nicht.