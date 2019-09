Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat mit mehreren Hundert Kindern und Jugendlichen vor dem Weißen Haus in Washington für mehr Klimaschutz demonstriert. "Gebt nie auf – wir machen weiter!", rief sie zum Ende der Versammlung ihren jungen Mitstreitern zu. Insgesamt hielt sie sich bei der Protestaktion aber eher im Hintergrund.



Thunberg hält sich sechs Tage in der US-Hauptstadt auf. Die junge Schwedin hat Trumps Haltung zur globalen Erderwärmung kritisiert. Sie wirft ihm vor, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Erderwärmung zu ignorieren. Trump zieht den menschengemachten Klimawandel in Zweifel.



Thunberg war Ende August in New York angekommen und nimmt seither an einer Serie von Aktionen und Treffen in den USA teil. Über den Atlantik reiste sie aus Klimaschutzgründen mit dem Segelboot.



In Washington wird Thunberg in der kommenden Woche von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International mit einem Preis ausgezeichnet. Auch wird sie auf Einladung der oppositionellen Demokraten in einer Kongressanhörung auftreten. Anfang übernächster Woche nimmt Thunberg dann in New York an einem Klimagipfel der Vereinten Nationen teil.