Die britische Arbeitsministerin Amber Rudd hat ihr Amt niedergelegt. Das teilte sie per Twitter mit. Auch aus der konservativen Fraktion tritt sie aus. Als Grund für ihre Entscheidung nannte Rudd unter anderem den Rauswurf von Abgeordneten durch Premierminister Boris Johnson aus der Tory-Fraktion am Dienstag. "Ich kann nicht zusehen, wie gute, loyale, moderate Konservative ausgeschlossen werden", schrieb sie. Der Rücktritt der als gemäßigt geltenden konservativen Politikerin ist ein schwerer Schlag für den Regierungschef.

Johnson hatte am Dienstag 21 Tory-Rebellen aus der Fraktion geworfen, die im Streit um den Brexit-Kurs des Premiers gegen die eigene Regierung gestimmt hatten. Darunter sind so prominente Mitglieder wie der Alterspräsident und ehemalige Schatzkanzler Ken Clarke und der Enkel des Kriegspremiers Winston Churchill, Nicholas Soames. Trotz aller Widrigkeiten versucht Johnson am Montag einen neuen Anlauf, um eine Neuwahl durchzusetzen.

Der Premier steht wegen seines harschen Vorgehens zunehmend in der Kritik. Vergangene Woche hatte auch sein Bruder, Jo Johnson, aus Protest sein Amt als Staatssekretär sowie sein Abgeordnetenmandat für die Tories niedergelegt. "Ich war in den vergangenen Wochen zerrissen zwischen Loyalität zur Familie und dem nationalen Interesse – es ist eine unauflösbare Spannung", begründete Jo Johnson seine Entscheidung.