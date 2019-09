Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat eine erneute Suspendierung des Parlaments nicht ausgeschlossen. Auf die wiederholte Frage eines BBC-Journalisten, ob er das Unterhaus ein zweites Mal schließen würde, verteidigte Johnson lediglich seine Entscheidung. Das Parlament werde Ende Oktober ausreichend Zeit haben, um über den Brexit zu beraten, sagte der Regierungschef in einem Interview mit dem Sender.

Das oberste britische Gericht will an diesem Dienstagvormittag eine Entscheidung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments treffen. Die Richterinnen und Richter müssen klären, ob der Premier gegen das Gesetz verstoßen hat, als er bei Königin Elizabeth II. eine fünfwöchige Parlamentspause erwirkte. Die Opposition wirft ihm vor, die Abgeordneten suspendiert zu haben, um seinen Brexit-Kurs ohne Beteiligung des Parlaments durchzuziehen.

Bei der dreitägigen Anhörung vor dem Supreme Court in der vergangenen Woche hatte Kläger-Anwalt Lord David Pannick gefordert, dass die Abgeordneten "so bald wie möglich" wieder zusammentreten. Regierungsanwalt Lord Richard Keen warnte das Gericht hingegen vor einer solchen Entscheidung. Es handle sich um "verbotenes Terrain" für die Gerichtsbarkeit.

Sollte Johnson verlieren, sind Rücktrittsforderungen wahrscheinlich. Der britische Guardian berichtete, Johnson habe angedeutet, dass er in einer Gerichtsentscheidung gegen ihn keinen Grund für einen Rücktritt sehe. "Ich werde abwarten, was die Richter entscheiden", sagte Johnson der Zeitung zufolge. Aber wie er bereits gesagt habe, gebe es gute Gründe für die Schließung des Parlaments.

Johnson droht, sein Land am 31. Oktober ohne Abkommen aus der EU zu führen, sollten sich die verbleibenden Mitgliedsstaaten bis dahin nicht auf seine Forderungen nach Änderungen am Austrittsabkommen einlassen. Bislang lehnt die EU das ab, solange London keine umsetzbaren Vorschläge dafür liefert. Am 17. und 18. Oktober kommen die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem Gipfeltreffen in Brüssel zusammen.