Dem britischen Premierminister Boris Johnson droht an diesem Montag erneut eine Niederlage im Unterhaus. Der Regierungschef wird voraussichtlich ein zweites Mal versuchen, die Zustimmung des Parlaments für eine Neuwahl am 15. Oktober zu erhalten. Auf diese Weise will er das Gesetz gegen den ungeregelten Brexit aushebeln. Doch die Opposition hat bereits klargemacht, dass sie das nicht zulassen wird. Für eine Neuwahl ist die Zustimmung von zwei Dritteln aller Abgeordneten nötig. Johnson war damit bei einem ersten Versuch am Mittwoch bereits gescheitert.

Der Premier will Großbritannien am 31. Oktober aus der Staatengemeinschaft führen, "komme, was wolle". Das am vergangenen Freitag verabschiedete Gesetz sieht jedoch vor, dass die Regierung eine Verlängerung der Brexit-Frist beantragen muss, wenn bis zum 19. Oktober kein Abkommen ratifiziert ist. Bei einem No Deal drohen gravierende Folgen für die Wirtschaft und andere Lebensbereiche. Es wird erwartet, dass Königin Elizabeth II das Gesetz an diesem Montag unterzeichnen wird und es damit in Kraft tritt.

Johnsons versucht aber offenbar, einen Weg zu finden, einen No-Deal-Brexit doch noch durchzusetzen. Seine Berater trafen sich am Sonntag, um eine entsprechende legale Strategie auszuarbeiten, berichtet der Daily Telegraph. Demnach würde Johnson sich zwar an das vom Parlament entworfene Gesetz halten und die EU um eine Verschiebung des Austritttermins bitten. Parallel dazu würde er aber in einem Brief erklären, dass die Regierung gegen eine Verschiebung des Ausstiegs über den 31. Oktober hinaus sei.

Theoretische Brexit-Verschiebung

Spekuliert wird auch, dass die Regierung versuchen könnte, das Gesetz zu ignorieren. Außenminister Dominic Raab sprach in einem Interview mit dem Sender Sky News von einem "miserablen Gesetz", das Johnson sehr genau überprüfen werde. Der Premierminister sagte Reportern bereits am Freitag, das Gesetz sehe nur "theoretisch" eine Brexit-Verschiebung vor.



Die Opposition hat laut einem Korrespondenten des Senders ITV vor, am Montag eine Dringlichkeitssitzung im Parlament zu beantragen. Damit wollten die Abgeordneten versuchen, die Regierung dazu zu zwingen, Pläne für einen Brexit ohne Abkommen zu veröffentlichen. Der Handlungsdruck für die No-Deal-Gegner ist enorm, weil Johnson dem Parlament eine mehrwöchige Zwangspause verordnet hat.

Finanzministers Sajid Javid hatte am Wochenende gesagt, die Regierung werde alle Gesetze einhalten. Johnson hat allerdings erklärt, er werde lieber "tot im Graben liegen", als die EU um eine Verschiebung zu bitten.