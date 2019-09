Im Streit über den Brexit-Vertrag hat die britische Regierung der Europäischen Union erstmals schriftliche Dokumente zu ihren Änderungswünschen vorgelegt. Dies teilte die EU-Kommission mit und kündigte für diesen Freitag ein Treffen des britischen Brexit-Ministers Stephen Barclay mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier an.

Man habe Dokumente aus London erhalten und werde auf dieser Basis in den beiden kommenden Tagen technische Verhandlungen mit Großbritannien führen, sagte eine Kommissionssprecherin in Brüssel. Ob die Papiere tatsächlich die von der EU gewünschten "schriftlichen Vorschläge" sind, müsse aber erst noch geprüft werden.



Noch keine formale schriftliche Lösungen

Die britische Regierung nannte die übergebenen Dokumente "eine Reihe vertraulicher technischer Non-Papers, die die Ideen widerspiegeln, die Großbritannien bisher vorgebracht hat". Ein Regierungssprecher fügte hinzu: "Wir werden formale schriftliche Lösungen vorlegen – wenn wir bereit sind und wenn die EU klar macht, dass sie konstruktiv über sie diskutieren will als Ersatz für den Backstop."

Vor allem in diesem Punkt will der britische Premierminister Boris Johnson den fertigen Austrittsvertrag ändern: Den Backstop, also die von der EU geforderte Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland will er streichen. Eine gleichwertige Alternative dazu legte er bislang aber nicht vor.

"Das Risiko eines No Deal bleibt sehr real"

Zuletzt hatten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der finnische Ministerpräsident Antti Rinne – letzterer in seiner Funktion als derzeitiger EU-Ratspräsident – konkrete Vorschläge aus London gefordert. Demnach müsse die britische Regierung bis Ende September einen "schriftlichen Vorschlag" einreichen, damit ein EU-Austritt ohne Abkommen noch verhindert werden kann.



Boris Johnson hatte allerdings bereits gleich nach seinem Amtsantritt klar gemacht, dass er sein Land am 31. Oktober notfalls auch ohne Vertrag aus der EU herausführen will – "komme, was wolle", hatte er betont. Am Mittwoch hatte das EU-Parlament für einen weiteren Aufschub plädiert, um einen chaotischen Bruch zu vermeiden. Juncker sagte dazu: "Das Risiko eines No Deal bleibt sehr real".