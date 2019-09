Die Brexit-Debatte ist auf dem Niveau angekommen, auf dem sich der britische Premierminister mit dem Unglaublichen Hulk vergleicht. "Je wütender Hulk wird, desto stärker wird er", sagte Boris Johnson am Wochenende, in Anspielung auf den grünen Comic-Superhelden. Er sei entschlossen, Großbritannien Ende Oktober aus der EU zu führen. Und er versicherte, dass er einen Weg finden werde, das Gesetz zur Verhinderung des No Deal zu umgehen.

Der Vergleich ist infantil, aber Johnsons Absicht ist klar: Er bekräftigte seine beinharte Brexit-Strategie – ungeachtet der wiederholten Niederlagen im Parlament. Auch schert sich die Regierung anscheinend nicht um die zunehmenden Anzeichen, dass der Brexit Großbritannien am Ende zerstören könnte: In Schottland wächst die Unterstützung für ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum, in Nordirland liebäugeln die Wählerinnen und Wähler mit einer Wiedervereinigung mit der Republik Irland, und selbst in Wales nimmt die separatistische Stimmung zu.

Boris Johnson scheint sich nicht darum zu kümmern und in dieser Hinsicht vertritt er die Meinung seiner Basis. Im Juli fragte das Forschungsinstitut YouGov die Tory-Mitglieder, welchen Schaden sie für den Brexit in Kauf nehmen würden. Das Ergebnis: Die Mehrheit der Befragten hätte lieber, dass sich Schottland und Nordirland vom Königreich abspalten, als dass der Brexit abgeblasen wird.

Geri Halliwell im Union-Jack-Kostüm, das war einmal

Die konservative Basis konzentriert sich in Südengland: Fast 60 Prozent aller Tory-Mitglieder leben dort. Das ist eine Erinnerung daran, dass der Brexit zu einem guten Teil ein englisches Projekt ist: 74 Prozent der Wähler, die sich als Engländerinnen und Engländer identifizieren (und nicht in erster Linie als Briten), stimmten für den Brexit. Die Diskussion seit dem Votum hat bestätigt, dass englischer Nationalismus zu einer ernstzunehmenden Größe in der politischen Debatte geworden ist. Dessen Ursprung reicht jedoch viele Jahre zurück.

Die größte der vier Nationen des Vereinigten Königreichs spielte lange Zeit weder in politischer Hinsicht eine wichtige Rolle, noch rief sie bei einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger glühenden Patriotismus hervor. In einer Umfrage von 1996, in der die Teilnehmer zwischen "englischer" und "britischer" Identität wählen mussten, gab nur ein Drittel an, sich in erster Linie als Engländer zu verstehen. Das war die Ära von "Cool Britannia", als britische Kultur, insbesondere Popmusik, die bewundernden Augen der Welt auf sich zog und dem Land ein Selbstbewusstsein gab, das es in den Nachkriegsjahrzehnten vermisst hatte. Geri Halliwell von den Spice Girls im Union-Jack-Kostüm – das war das Symbolbild jener Jahre.

Aber bereits damals war eine Veränderung zu beobachten, die sich in den folgenden zwei Jahrzehnten fortsetzte. Die Engländerinnen und Engländer begannen sich immer englischer zu fühlen, Großbritannien als identitätsstiftende Einheit trat verstärkt in den Hintergrund, besonders bei weißen Briten (für Bürgerinnen und Bürger aus ethnischen Minderheiten erweckte das Georgskreuz noch immer unangenehme Erinnerungen an rassistische Fußball-Hooligans und die faschistischen Bewegungen der Siebziger- und Achtzigerjahre).

Englische Dominanz über Jahrhunderte

Das Institute for Public Policy Research (IPPR) schrieb 2012, dass eine "englische politische Gemeinschaft" in der Entstehung sei. Seine umfassende Studie über politische Ansichten in England unterfüttert diese These mit zahlreichen Statistiken. So war beispielsweise der Teil der Bevölkerung, für den die englische Identität wichtiger ist als die britische, doppelt so hoch wie jener, der sich in erster Linie als britisch sieht – ein scharfer Gegensatz zur Haltung 20 Jahre zuvor.

Ein Grund, weshalb der englische Nationalismus ein Comeback erlebt hat, liegt in den konstitutionellen Veränderungen der späten Neunzigerjahre. Jahrhundertelang sei "Englishness" zur "Britishness" sublimiert worden, schreibt der irische Journalist und Historiker Fintan O'Toole in seinem Buch über den Brexit, Heroic Failure. England war unter den vier Regionen so dominant, dass England zuweilen als Synonym für Großbritannien benutzt wurde – sehr zur Irritation der Waliser und Schotten.