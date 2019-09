Nach den Massenprotesten gegen den britischen Premierminister Boris Johnson hat Oppositionsführer Jeremy Corbyn die Abgeordneten aller Parteien zum Widerstand im Parlament aufgerufen. Wenn das Unterhaus am Dienstag aus der Sommerpause kommt, müssten alle zusammenstehen, um einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU ohne Austrittsabkommen zu verhindern, sagte Corbyn am Samstag im schottischen Glasgow. Dort protestierten wie in vielen anderen Städten zehntausende Demonstranten gegen Johnson und dessen umstrittene Entscheidung, das Parlament wochenlang zu suspendieren. Viele sprachen von einem Anschlag auf die Demokratie.

Alena Ivanova von den Initiatoren der Anti-Brexit-Gruppe "Another Europe Is Possible" kündigte weitere Proteste an. "Das war der Anfang einer riesigen Bewegung", sagte sie.



Corbyn will No Deal zusammen mit Tories verhindern

Johnson will die mehr als 600 Abgeordneten in eine gut vierwöchige Zwangspause schicken, bevor er am 14. Oktober – zweieinhalb Wochen vor dem geplanten Brexit-Datum – sein Regierungsprogramm präsentiert. Seine Gegner argwöhnen, dass er damit einen Vorstoß der Opposition gegen seine Politik im Parlament verhindern will. Labour-Chef Corbyn hofft, einen ungeordneten Brexit mit Unterstützung von Rebellen in der Regierungspartei der Tories per Gesetz verhindern zu können. Sollte es dennoch dazu kommen, befürchten viele Chaos und einen Konjunktureinbruch. Für einen Gesetzesvorstoß wird die Zeit aber nun sehr knapp.

Johnson akzeptiert das vorliegende Austrittsabkommen nicht und schließt stattdessen einen EU-Austritt ohne Abkommen nicht aus. Zudem will er will unbedingt am Austrittsdatum 31. Oktober festhalten.



Brexit-Beauftragter der EU hält an Backstop fest

Der EU-Chefunterhändler für das Brexit-Abkommen, Michael Barnier, bekräftigte unterdessen, dass die von Johnson verlangten Nachbesserungen nicht in Frage kommen. Eine harte Grenze in Irland wie von Boris Johnson gefordert, lehne die EU weiterhin ab. Den so genannten Backstop müsse es geben, um die Integrität des EU-Marktes zu gewährleisten und zugleich eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland zu haben, schrieb Barnier in einem Beitrag für den britischen Sunday Telegraph und fügte hinzu: "Ich bin nicht optimistisch bei der Frage, ob ein No Deal-Szenario noch vermieden werden kann."

Der Backstop ist das strittigste Thema beim Brexit. Dabei geht es um die Grenze zwischen dem zur EU gehörenden Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland. Der von der EU und der damaligen britischen Regierungschefin Theresa May ausgehandelte Brexit-Vertrag sieht vor, dass die Wiedereinführung von Grenzkontrollen an der bislang kaum bewachten Grenze zwischen Irland und Nordirland nach einem Brexit vermieden werden sollen. Auch will die EU ein Wiederaufflammen der Kämpfe zischen Katholiken und Protestanten auf der Insel nach einem Breit verhindern, was bei einer harten Grenze befürchtet wird.

Der neue britische Regierungschef Boris Johnson indes lehnt den Backstop ab, weil er fürchtet, dass Großbritannien in den Bemühungen gebremst werden könnte, neue Handelsverträge mit Drittstaaten zu schließen – etwa mit den USA.