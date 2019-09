Die Erleichterung bei den Grünen war ohrenbetäubend. Als am Sonntag die erste Hochrechnung für die österreichischen Nationalratswahlen eintraf, kannte der Jubel fast keine Grenzen mehr. Im Wiener Metropol feierte die Partei ihren Wiedereinzug in den österreichischen Nationalrat – und das stärkste Ergebnis seit ihrem Bestehen. Eine Regierungsbeteiligung der Grünen scheint möglich. Doch entlang dieser Frage treten schon wieder die ersten Konflikte innerhalb der Partei auf.



Was ist geschehen? 2017 war für die Grünen das Jahr der großen Krisen – und das nach dem Erfolg des früheren Parteichefs Alexander Van der Bellen bei den Bundespräsidentenwahlen. Nach seinem Wahlsieg eskalierten die lange aufgestauten innerparteilichen Konflikte: Die Jungen Grünen wurden aus der Partei geworfen, der langjährige Abgeordnete Peter Pilz, der es nicht auf den gewünschten Listenplatz für die Nationalratswahl schaffte, trat mit einer eigenen Liste an, an allen Ecken und Enden wurden kleine Scharmützel ausgefochten. Es war auch ein klassischer Richtungsstreit, wie ihn viele kleine Parteien kennen. Die einen wollten weniger oppositionell auftreten, weniger kantig, und dafür das staatstragende Image stärken. Das andere Lager wollte kämpferischer auftreten, zurück zum Ursprung der aufmüpfigen Ökobewegung. Und dazu kam eine Frage, die die Grünen seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigt: Warum wählen die Menschen, die die FPÖ verhindern möchten, eigentlich die SPÖ – und nicht grün?



Als Werner Kogler im Herbst 2017 die Partei übernahm, war er der klassische Kompromisskandidat. Der Finanzexperte, die ewige Nummer zwei. Nun sollte er retten, was zu retten war. Er verzichtete lange auf ein Gehalt, lebte von seinen Ersparnissen und übernahm eine politische Insolvenzmasse. Die letzten zwei Jahre seien eine "brutale Fastenkur" gewesen, sagte Georg Willi, grüner Bürgermeister von Innsbruck am Rande der Wahlfeier am Sonntag. Man habe den erhobenen Zeigefinger eingepackt und nun wieder auf die klassischen Themen der Partei gesetzt, Umweltschutz und Klima.



Die Gegensätze zu Kurz könnten kaum größer sein

Die Zeiten der poppigen Wahlkämpfe waren vorbei. Wenn Kogler in den vergangenen Wochen auftrat, hatte man oft das Gefühl, in Proseminaren zu sitzen. Er sprach detailreich über Sachthemen, über Agrarsubventionen, Biolandwirtschaft und oder die CO2-Steuer. Man wollte die alten Wähler ansprechen, die in den vergangenen Jahren oft unzufrieden mit der Parteilinie waren und neue gewinnen, denen die Klimadebatte am Herzen liegt.



Bei den Wahlen vor zwei Jahren dominierte das Thema Migration und es gab eine echte Kanzlerwahl: Sebastian Kurz gegen den damaligen SPÖ-Vorsitzenden Christian Kern. Die ohnehin zerfledderten Grünen wurden zerrieben. Doch eine Kanzlerwahl gab es diesmal nicht. Und dazu kam die Fridays-for-Future-Bewegung, die den Kampf gegen den Klimawandel zu einem globalen Thema machte – das der aus einer Ökobewegung entstandenen Partei in die Hände spielte. In den ersten Wahltagsbefragungen gaben 62 Prozent der Grünenwähler an, dass Umwelt- und Klimaschutz das stärkste Wahlmotiv gewesen sei.



Der Wahlerfolg macht sie von der außerparlamentarischen Opposition zu einem gewichtigen Mitspieler für die nächsten Regierungsverhandlungen. Einfach wird das nicht, für keinen. In Richtung Sebastian Kurz wurde schon am Wahlabend von den Grünen verkündet, dass man mit dem derzeitigen Kurs der ÖVP nicht mitgehen könne. Doch wenn der geändert wird? "Dann wäre es möglich, zumindest in Sondierungsgespräche einzutreten", sagt etwa Georg Willi. In Tirol und Vorarlberg regieren die Grünen mit der Volkspartei. Warum nicht nun auch auf Bundesebene fortsetzen, was dort funktioniert? Das fragen sich die einen.



Mit Sebastian Kurz sei eine Regierungskoalition nur schwer vorstellbar, sagen andere. Mit dem Mann, der einen Herbert Kickl als FPÖ Innenminister schalten und walten ließ, der stolz Migrationsrouten geschlossen und die Sozialhilfe gekürzt hat? Es wären harte Gespräche zwischen der türkisen Volkspartei und den Grünen, die Gefahr laufen würden, ihre eigene Basis zu vergrätzen. "Wir könnten nicht billig sein in Verhandlungen, selbst wenn wir wollten", sagt der frühere EU- und künftige Nationalratsabgeordnete Michel Reimon, "und wir wollen auch nicht billig sein."



Dass die Grünen nicht um jeden Preis in eine Regierung drängen, haben sie bereits im Jahr 2002 bewiesen. Damals verhandelte ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel mit dem damaligen Parteichef Alexander Van der Bellen – der am Ende aufstand und ging.



Österreich ist in den vergangenen zwei Jahren kein anderes Land geworden. Es gibt nach wie vor eine Mehrheit rechts der Mitte, daran ändert auch der Wahlerfolg der Grünen nichts.



"Immer schön am Boden bleiben", rief Werner Kogler am Wahlabend seinen Mitstreitern zu. Er weiß, dass er zwar am Sonntag einen Erfolg feiern konnte, was darauf aber wird, wagt noch niemand vorherzusagen.