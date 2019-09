Bei einer Konfrontation mit Demonstranten in Haiti hat ein Senator der Regierungspartei Medienberichten zufolge vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Port-au-Prince mit einer Handfeuerwaffe geschossen und zwei Menschen verletzt.



Der Senator, Jean Marie Ralph Féthière, gehört der Regierungspartei PHTK an, die zuvor erfolglos versucht hatte, den Wunschkandidaten von Staatschef Jovenel Moïse, Fritz William Michel, als kommissarischen Regierunschef zu bestätigen. Hunderte Unterstützer der Opposition warfen vor allem Féthière vor, seine Stimme zugunsten von Michel zu verkaufen. Als einige Demonstranten auf den Senator und Mitglieder seiner Entourage zustürmten, zückte er seine Pistole und feuerte.

Dem Radiosender Signal FM sagte Féthière später, dass er aus Angst um sein Leben geschossen habe. Er sprach von einem "gerechten Akt der Selbstverteidigung". Bewaffnete hätten versucht, ihn aus seinem Auto zu zerren.

Das Votum über Michel wurde letztlich abgesagt – es ist bereits der zweite gescheiterte Versuch, ihn zu bestätigen, nachdem das Unterhaus seine Nominierung gebilligt hatte. Sein Vorgänger Jean Michel Lapin war ebenfalls nicht vom Parlament bestätigt worden. Michel ist bereits der vierte Premierminister unter Moïse, der erst seit Februar 2017 Staatschef ist. Gegen seine Regierung fanden am Montag in Haiti erneut Demonstrationen mit Barrikaden aus brennenden Autoreifen statt.



Präsident wird Korruption und Misswirtschaft vorgeworfen

Im Februar waren bei Protesten gegen die Regierung Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Auch im Juni kam es zu schweren Krawallen. Die Opposition stemmt sich gegen die Bildung einer neuen Regierung, um Moïse aus dem Amt zu drängen. Sie werfen der Regierung vor, Geld aus dem Petrocaribe-Programm veruntreut zu haben, über das Haiti jahrelang Erdöllieferungen aus Venezuela zu günstigen Konditionen erhalten hatte. Wegen Treibstoffmangels hatten Demonstranten vergangene Woche zeitweise Port-au-Prince lahmgelegt.

Bei den Angeschossenen handelte es sich Medienberichten zufolge nicht um Demonstranten: Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AP wurde offenbar von einem Kugelsplitter in den Kiefer getroffen, ein Sicherheitsmann des Senats erlitt eine Schusswunde am Bauch. Sie sind nicht in Lebensgefahr.