Den Vorwurf, für die Angriffe auf zwei Ölanalagen in Saudi-Arabien verantwortlich zu sein, hat die iranische Regierung zurückgewiesen. Saudi-Arabien und die US-Regierung hatten den Verdacht geäußert, dass der Iran an den Drohnenangriffen beteiligt sei.



Irans Präsident Hassan Ruhani sagte in einem Video, das über iranische Medien verbreitet wurde: "Wir wollen keinen Konflikt in der Region." Auch der iranische Verteidigungsminister Amir Hatami sagte einem Bericht der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge, der Iran sei an den Angriffen am Wochenende nicht beteiligt gewesen. Nach Einschätzung des Iran sei die Lage klar: Der Konflikt herrsche zwischen zwei Ländern, dem Jemen und Saudi-Arabien.

Zudem richtete die iranische Führung ein offizielles Schreiben an die US-Regierung, in dem sie erneut betonte, dass der Iran nicht in Verbindung mit den Angriffen stehe. Das berichtete die amtliche iranische Nachrichtenagentur Irna. Der Brief sei der Schweizer Botschaft in Teheran übergeben, die im Iran die Interessen der USA vertritt.



Am Samstag waren bei Drohnenangriffen die zwei größten Ölanlagen Saudi-Arabiens getroffen worden. Die jemenitischen Huthi-Rebellen hatten die Angriffe für sich reklamiert.



Eine "Warnung" der Huthi-Rebellen

Präsident Ruhani sagte, die Angriffe seien als "Warnung" der Rebellen an die saudische Regierung zu verstehen. Die Huthi werden im Jemen-Krieg vom Iran unterstützt, Saudi-Arabien führt eine Militärkoalition verschiedener Länder an, die auf der Seite der jemenitischen Regierung kämpft. Die Militärkoalition soll im Jemen Krankenhäuser, Schulen und Märkte bombardiert haben. Die Schuld, den Krieg im Jemen ausgelöst zu haben, schob Ruhani Saudi-Arabien zu: "Wer hat den Konflikt begonnen? Nicht die Jemeniten. Es waren Saudi-Arabien, die Emirate, Amerika, bestimmte europäische Länder und das zionistische Regime, die den Krieg in dieser Region begonnen haben", sagte er in der Videoansprache.

Vertreter der US-Regierung gehen davon aus, dass der Angriff auf Saudi-Arabien nicht vom Jemen aus verübt worden war, sondern vom Südwesten des Iran.