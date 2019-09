In Hongkong sind trotz des Verbots einer Großdemonstration erneut Tausende Regierungskritiker und Regierungskritikerinnen auf die Straße gegangen. Demonstrierende aller Altersgruppen schlossen sich einem Marsch an, der in der Nähe des Regierungssitzes entlangzog: Familien mit Kindern, aber auch Demonstranten in Schwarz und Masken. Die Polizei schritt zunächst nicht ein. Doch später kam es zu Gewalt. Die Polizei setzte einen Wasserwerfer und Tränengas gegen Demonstranten ein, die Molotowcocktails vor einer Regierungsanlage warfen.

Zuvor hatten sich bereits Hunderte Menschen vor dem britischen Konsulat in Hongkong versammelt, um internationale Hilfe bei ihrer Kampagne für demokratische Reformen zu erbitten. Sie schwenkten britische Flaggen, sangen die britische Nationalhymne und skandierten "Vereinigtes Königreich, rette Hongkong". Die frühere Kolonialmacht Großbritannien solle dafür sorgen, dass die Autonomie der Stadt aufrechterhalten wird – gemäß jener Abkommen, die bei der Übergabe der Macht an China 1997 eingegangen wurden.



Auch Pro-China-Demos

Vor einigen Tagen hatten Demonstrierende auch die US-Regierung um Hilfe gebeten und gefordert, Donald Trump solle Hongkong "befreien". Joshua Wong, eine der bekanntesten Personen der Proteste, warb auch in Deutschland um Unterstützung. Unter anderem traf er den Bundesaußenminister Heiko Maas. "Ich hoffe auch, dass die deutsche Regierung erkennt, wie wichtig es ist, dass die Europäische Union in Handelsverhandlungen mit China die Menschenrechte verteidigt", sagte Wong im Gespräch mit ZEIT ONLINE.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone ist es das 15. Demonstrationswochenende in Folge. Die Protestierenden fordern unter anderem eine unabhängige Untersuchung von Polizeibrutalität, Amnestie für die bereits mehr als 1.000 Festgenommenen und freie Wahlen. Zuletzt hatte es allerdings auch Pro-China-Kundgebungen gegeben, die in Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Protestgruppen mündeten.

Zu der Großdemonstration am Sonntag, die von der Polizei aus Sicherheitsgründen untersagt worden war, hatte die Civil Human Rights Front aufgerufen. Die Gruppe hatte zuvor schon Demonstrationen mit Hunderttausenden bis zu mehr als einer Million Teilnehmenden organisiert, doch im Anschluss war es häufig zu Zusammenstößen zwischen Protestierenden und der Polizei gekommen.



Protest hält seit vier Monaten an

Seit mehr als vier Monaten wird in Hongkong gegen die dortige Regierung und den wachsenden Einfluss der kommunistischen Führung in Peking auf die Sonderverwaltungsregion protestiert. Ausgelöst worden waren die Demonstrationen im Juni durch den Entwurf eines Auslieferungsgesetzes. Auch nach dem Versprechen der Hongkonger Regierung, das Gesetz aufzugeben, halten die Proteste an.



Die frühere britische Kronkolonie wird seit der Rückgabe 1997 an China mit einem eigenen Grundgesetz nach dem Prinzip "ein Land, zwei Systeme" autonom regiert. Die sieben Millionen Hongkonger stehen unter Chinas Souveränität, genießen aber – anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik – mehr Rechte, beispielsweise Meinungs- und Versammlungsfreiheit.