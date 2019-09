China hat Tausende zusätzliche Einsatzkräfte nach Hongkong verlegt und damit seine militärische Präsenz in der Sonderverwaltungszone mehr als verdoppelt. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mehrere asiatische und westliche Diplomaten. Demnach sind mittlerweile zwischen 10.000 und 12.000 chinesische Militärangehörige in der Finanzmetropole stationiert – statt 3.000 bis 5.000 in den Monaten zuvor.

Nach Informationen der Agentur blieb die Verstärkung bislang unbemerkt. Chinesische Staatsmedien hatten im August, als Truppen in die Stadt entsandt worden waren, von einer regulären Rotation gesprochen. Es sei davon auszugehen, dass sich derzeit so viele aktive Mitglieder der Volksbefreiungsarmee und anderer Sicherheitskräfte in Hongkong befänden wie nie zuvor, schreibt Reuters.

Stacheldrahtbarrikaden und Paramilitärs

Den Diplomaten zufolge wurde auch Material nach Hongkong gebracht, mit dem sich gewaltsame Proteste unterdrücken lassen – etwa Fahrzeuge mit Wasserwerfern oder Stacheldrahtbarrikaden. Unter den entsandten Sicherheitskräften befinden sich demnach auch Vertreter der Bewaffneten Volkspolizei, einer paramilitärischen Polizeieinheit Chinas. Von deren Präsenz in Hongkong wusste die Öffentlichkeit bislang nichts.

Weder von den chinesischen noch den lokalen Behörden waren Stellungnahmen zu erhalten. Ein Sprecher der Hongkonger Polizei sagte, man sei selbst in der Lage, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, und entschlossen, die öffentliche Sicherheit in Hongkong wiederherzustellen.

Seit Ende Juni wird die ehemalige britische Kronkolonie von Massenprotesten für mehr Freiheit und Demokratie erschüttert. Immer wieder kommt es dabei zu Ausschreitungen und Gewalt. Zuletzt hatten sich Demonstrierende und Einsatzkräfte am Wochenende einige der gewalttätigsten Auseinandersetzungen seit Beginn der Antiregierungsproteste geliefert.

Protestmarsch in Hongkong verboten

Kurz vor den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China am Dienstag sieht die Hongkonger Polizei die Stadt "am Rande extremer Gefahr". Ein großer Protestmarsch des Bündnisses Civil Human Rights Front wurde endgültig verboten, die beiden Aktivisten Gregory Wong und Ventus Lau sollen festgenommen worden sein. Rund um das Kongresszentrum im Stadtzentrum, wo am Dienstag die Zeremonie stattfinden soll, gingen Bereitschaftspolizisten in Position. Straßen wurden abgeriegelt. Zudem reduzierte die Regierung aus Sorge vor Ausschreitungen die geplanten Feierlichkeiten und sagte ein Feuerwerk am Hafen ab.

Eigentlicher Auslöser der Proteste war ein Gesetz, mit dem die Hongkonger Regierung von Carrie Lam Auslieferungen nach China erleichtern wollte. Inzwischen richtet sich die Wut der Demonstrierenden aber nicht nur gegen die Stadtoberen und die Polizei, sondern auch gegen die Zentralregierung in Peking. Viele Hongkonger befürchten, dass sie politische Sonderfreiheiten verlieren könnten, die sie seit der Umwandlung der britischen Kronkolonie in eine chinesische Sonderverwaltungszone zugesichert bekommen hatten. So genießen die sieben Millionen Stadtbewohner – anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik – mehr Rechte wie etwa Meinungs- und Versammlungsfreiheit.