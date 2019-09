Aktivisten der regierungskritischen Demokratiebewegung in Hongkong haben ihren Protest mit einer teilweisen Blockade des Berufsverkehrs fortgesetzt. Schwarz gekleidete Demonstranten blockierten in etlichen U-Bahn-Stationen die Zugtüren und sorgten so für erhebliche Verspätungen.

Dem Zugriff von Polizisten versuchten sie sich durch schnelle Standortwechsel zwischen den Haltestellen zu entziehen. Beamte an der Station Lok Fu bekamen einige Protestierende zu fassen, traktierten sie mit Schlagstöcken und nahmen eine Person fest. Drei weitere Aktivisten wurden an der Haltestelle Lai King festgenommen.

Die Aktion reiht sich in die bereits seit fast drei Monaten anhaltenden Proteste in der halbautonomen Sonderverwaltungszone ein. Bei Massendemonstrationen forderten Teilnehmer demokratische Reformen und unabhängige Ermittlungen zu mutmaßlicher Polizeigewalt. Der kommunistischen Führung in Peking und der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam werfen die Aktivisten vor, die Autonomie und Bürgerrechte zu beschneiden, die der früheren britischen Kolonie bei deren Übergabe an China 1997 zugesagt wurde.



Generalstreik, Uni-Boykott, Menschenketten vor Schulen

Bereits am Wochenende war es zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Am Samstag war eine Kundgebung eskaliert, als einige Demonstranten auf einer Hauptverkehrsstraße nahe dem Hongkonger Polizeihauptquartier eine Barrikade in Brand setzten. Die Polizei setzte Tränengas, Schlagstöcke und Wasserwerfer mit blauer Farbe gegen die Demonstranten ein. Am Sonntag dann blockierten Aktivisten erneut mehrere Verkehrsverbindungen zum Flughafen; mindestens ein Dutzend Flüge wurden gestrichen.

Für diesen Montag rief die Bewegung zu einem neuen Generalstreik auf. Zudem kündigten prodemokratische Studenten einen zweiwöchigen Boykott ihrer Universitäten an, die an diesem Montag nach der Sommerpause ihren Unterricht wieder.

Dies gilt auch für die Schulen der chinesischen Sonderverwaltungszone, wo sich am Morgen bereits Hunderte mit der Protestbewegung solidarisch zeigten. Vor etlichen Schulen bildeten Schüler vor dem Unterrichtsbeginn lange Menschenketten. Einige trugen Gasmasken, Helme und Schutzbrillen, mit denen sich die Aktivisten vor dem Tränengas der Polizei schützen.