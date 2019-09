Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong hat Deutschland kurz nach seiner Ankunft in Berlin um mehr Unterstützung für die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone gebeten. "Ich hoffe, dass Menschen weltweit die Leute in Hongkong unterstützen, die für Freiheit und freie Wahlen kämpfen", sagte der 22-Jährige der Bild-Zeitung. Es sei an der Zeit, dass sich mehr Menschen in Deutschland auf Hongkong konzentrierten.



Er zog Parallelen zwischen der friedlichen Wiedervereinigungsbewegung in Deutschland und dem Freiheitskampf in Hongkong. "Wenn wir in einem neuen Kalten Krieg sind, dann ist Hongkong das neue Berlin", sagte er. "Und gerade weil die Deutschen besonders in Berlin für die Freiheit gekämpft haben, bitte ich die Deutschen um Hilfe in unserem Kampf."

Wong kündigte zudem weiteren Widerstand gegen die Regierung in seiner Heimat an. Die ehemalige britische Kronkolonie sei jetzt ein Bollwerk zwischen der freie Welt und der "Diktatur Chinas", sagte er auf einer Veranstaltung der Bild-Zeitung auf dem Dach des Reichstages. Er machte deutlich, dass die Demokratiebewegung sich von der Rücknahme des umstrittenen Gesetzes, das Auslieferungen an China ermöglichen sollte, nicht einlullen lasse. Auf der Veranstaltung sprach Wong unter anderem mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).

Festnahme vor Deutschlandreise

Wong war am Sonntagmorgen vor seiner geplanten Abreise nach Deutschland zunächst am Hongkonger Flughafen festgenommen worden. Ihm wurde vorgeworfen, seine Kautionsbedingungen verletzt zu haben. Nach 24 Stunden kam er jedoch wieder frei und flog noch am Montag nach Deutschland. Wong war bereits Ende August für einige Stunden festgenommen und auf Kaution wieder entlassen worden.



Der Bürgerrechtler hatte sich zuletzt enttäuscht von Angela Merkels Besuch in China gezeigt. Die Bundeskanzlerin hätte sich noch deutlicher äußern und für freie Wahlen einsetzen müssen, sagte er der Bild am Sonntag. Die Kanzlerin hatte in China erklärt, die Volksrepublik müsse sich in Hongkong um eine friedliche Lösung bemühen. Am Mittwoch soll sich Wong auf einer Veranstaltung der Bundespressekonferenz zur Lage in der chinesischen Sonderverwaltungszone äußern.