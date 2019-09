In Hongkong ist es während friedlicher Protestaktionen erneut zu Ausschreitungen gekommen. Einsatzkräfte gingen mit Wasserwerfern, Tränengas und Pfefferspray gegen Aktivistinnen und Aktivisten vor, die Brandsätze, Steine und andere Gegenstände warfen. Vor dem Regierungssitz wurden mehrere Dutzend Demonstrierende festgenommen.

Bereits am Samstag hatte es nach einer friedlichen Kundgebung Zehntausender Menschen zum fünften Jahrestag der Regenschirm-Bewegung in Hongkong Zusammenstöße zwischen Aktivistinnen und Aktivisten und der Polizei gegeben. Mehrere zum Teil vermummte Regierungsgegner blockierten eine Straße in der Nähe des Hauptquartiers der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Auch Fenster von Regierungsgebäuden wurden eingeschlagen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.



Es ist das 17. Wochenende in Folge, an dem in Hongkong demonstriert wird. Die Demokratiebewegung hatte am Freitag mit den vorerst auf vier Tage angelegten Demonstrationen anlässlich des bevorstehenden 70. Jahrestags der Gründung der Volksrepublik China begonnen. Für Montag planen Studierende einen eintägigen Streik. Für Dienstag riefen sie die Hongkonger Bevölkerung auf, sich als Zeichen der Trauer in Schwarz zu kleiden.

Hongkong ist seit 1997 eine chinesische Sonderverwaltungszone. Auslöser der Proteste war ein umstrittenes Gesetzesvorhaben, das eine Auslieferung von Verdächtigen nach China ermöglicht hätte. Die Demonstrierenden erreichten, dass die Hongkonger Regierung die Pläne zurücknahm und fordern nun mehr Demokratie und Transparenz. Die Proteste schlugen in den vergangenen Monaten wiederholt in Gewalt um. Viele Menschen befürchten, dass sie politische Freiheiten verlieren könnten.