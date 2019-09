In Hongkong ist es am Rande einer friedlichen Demonstration für mehr Demokratie zu erneuten Ausschreitungen gekommen. Mehrere zum Teil vermummte Regierungsgegner blockierten eine Straße in der Nähe des Hauptquartiers der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Sie warfen Steine, beschimpften die Polizei, besprühten Geschäfte mit Graffiti und blendeten einen Hubschrauber mit Laserpointern. Auch Fenster von Regierungsgebäuden wurden eingeschlagen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

Tausende andere Demonstrierende, darunter Familien, versammelten sich derweil in einem Park am Hafen. Mit ihrem Protest erinnerten sie an die Regenschirm-Bewegung. Diese hatte das Gelände vor fünf Jahren als Teil ihrer Demokratieproteste wochenlang besetzt gehalten, konnte China jedoch keine Zugeständnisse für mehr Freiheiten abringen. Die Kundgebung war Teil einer Reihe weiterer geplanter Proteste anlässlich des bevorstehenden 70. Jahrestags der Gründung der Volksrepublik China.

Hongkong ist seit 1997 eine chinesische Sonderverwaltungszone. Seit Monaten demonstrieren Bewohnerinnen und Bewohner gegen einen stärkeren Einfluss der Pekinger Führung. Auslöser der Proteste war ein umstrittenes Gesetzesvorhaben, das eine Auslieferung von Verdächtigen nach China ermöglicht hätte. Die Demonstranten erreichten, dass die Hongkonger Regierung die Pläne zurücknahm, und demonstrieren nun erneut für mehr Demokratie und Transparenz. Die Proteste schlugen in den vergangenen Monaten wiederholt in Gewalt um. Viele Menschen befürchten, dass sie politische Freiheiten verlieren könnten.

Wong will bei Wahl antreten

Einer der damaligen Wortführer, der heute 22-jährige Demokratieaktivist Joshua Wong, kündigte vor Beginn der Kundgebung an, bei der Wahl zum Bezirksrat im November zu kandidieren. Sollte er davon ausgeschlossen werden, würde das den Protesten in Hongkong nur mehr Zulauf bescheren, warnte er die chinesische Führung.

Wong sagte, die Wahl zum Bezirksrat seien wichtig, um eine Botschaft an Peking zu senden, dass die Menschen diesmal nicht aufgeben würden. "Vor fünf Jahren haben wir geschworen, zurückzukehren und jetzt sind wir zurück, mit noch mehr Entschlossenheit", sagte Wong. "Der bevorstehende Kampf ist der Kampf für unser Heim und unsere Heimat."

Wong, der zuletzt auch in Deutschland für seine Sache geworben hatte, wurde im Zuge der Proteste bereits mehrmals festgenommen und inhaftiert. Er sei sich bewusst, dass er als Kandidat disqualifiziert werden könnte – so wie mehrere andere Mitglieder der Partei Demosisto, die er 2016 mitgegründet hatte.