Der verheerende Hurrikan "Dorian" hat auf den Bahamas bisher 20 Menschenleben gefordert. Das teilte Gesundheitsminister Duane Sands gegenüber mehreren Medien mit. Bei der Zahl wird es aber vermutlich nicht bleiben. Sie Such- und Rettungseinsätze seien gerade erst gestartet, fügte Sanders an. Es sei zu erwarten, dass die Opferzahl ansteige. Premierminister Hubert Minnis hatte am Dienstag noch angegeben, dass mindestens sieben Menschen gestorben sind.

Sands erläuterte, dass mindestens 17 Menschen auf der Insel Abaco ums Leben gekommen sind, drei Personen starben demnach auf Grand Bahama. Drei der Opfer seien gestorben, nachdem sie in ein Krankenhaus auf New Providence gebracht worden waren. Mehr Informationen könne Sands derzeit nicht mitteilen, da die Regierung noch daran arbeite, mit den Familien Kontakt aufzubauen.

Naturkatastrophe - Verwüstung auf den Bahamas nach Wirbelsturm Dorian Mindestens sieben Menschen sind durch Hurrikan Dorian gestorben. Mit Windgeschwindigkeiten von 320 Kilometer pro Stunde verwüstete der Sturm die Bahamas. © Foto: Coast Guard Air Station Clearwater/U.S. Coast Guard/Handout via Reuters

Trump und UN sichern Hilfe zu

Während eines Telefonats mit Premierminister Hubert Minnis versprach US-Präsident Donald Trump Unterstützung. Er sicherte der Regierung der Bahamas "alle angemessene Hilfe" der USA zu. Zudem drückte er dem Staatsmann sein Beileid für die Opfer und für die von dem Wirbelsturm verursachte "katastrophale Zerstörung" aus, wie das Weiße Haus mitteilte. Trump und Minnis wollten demnach in Kontakt bleiben, um eine möglichst effiziente Hilfe sicherzustellen.

Nach Angaben der UNO benötigen etwa 70.000 Menschen auf den Bahamas "sofortige Hilfe". Die Menschen benötigten Lebensmittel, Wasser, Unterkünfte und Medikamente, sagte der UN-Chef für humanitäre Angelegenheiten, Mark Lowcock, bei einem Kurzbesuch auf den Bahamas. Die Vereinten Nationen hätten eine Soforthilfe von einer Million Dollar (900.000 Euro) zur Verfügung gestellt.

Nach dem Hurrikan sind viele im Schockzustand

Viele Menschen auf den Bahamas befanden sich im Schockzustand, als sie aus ihren Notunterkünften kamen. George Bolter stand in seiner Gemeinde im strahlenden Sonnenschein und überblickte die Ruinen dessen, was einst sein Haus war. Er hob Trümmerteile auf, auf der Suche nach irgendetwas, was wert sei, gerettet zu werden. Alles was ihm blieb, waren ein paar Wände. "Ich habe alles verloren", sagte er. "Ich habe die ganze Kleidung meines Babys verloren, die Kleidung meines Sohnes. Wir haben nichts, wo wir bleiben können, nirgendwo, wo wir leben können."

Die Regierung der Bahamas sendete Hunderte Polizisten und Marinesoldaten auf die getroffenen Inseln, gemeinsam mit Ärzten, Pflegern und anderen Mitarbeitern des Gesundheitsdienstes. Sie versuchten, die durchnässten und fassungslosen Sturmopfer zu erreichen, und einen Überblick über das Desaster zu bekommen. "Im Moment gibt es einfach eine Menge Unbekannte", sagte Iram Lewis, ein Mitglied des Parlaments. "Wir brauchen Hilfe."

Die US-Küstenwache, die britische Royal Navy und Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz versuchten, Nahrungsmittel und Medikamente so schnell wie möglich zu den Überlebenden zu bringen. Die US-Regierung entsandte auch Such- und Rettungsteams.

"Dorian" war am Sonntag als Hurrikan der Kategorie 5 auf Abaco getroffen und verharrte anderthalb Tage lang als Hurrikan der Kategorie 4 über Grand Bahama. Beide Inseln befinden sich im Norden der Bahamas in der Karibik.